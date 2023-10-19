«الريشة الطائرة» تدشن مشاركة الإمارات في «البارالمبية الآسيوية»

هانجتشو (الاتحاد)



تدشن الريشة الطائرة، الجمعة، مشاركة بعثة الإمارات في «النسخة الرابعة»، من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بمدينة هانجتشو، ويمثل منتخبنا اللاعبان جمال خليفة البدواوي ومحمد أحمد الزرعوني.

وتعد الريشة الطائرة واحدة من الرياضات التي تنطلق مسابقاتها، قبل الافتتاح الرسمي، المقرر له الأحد المقبل، وتستمر إلى 28 أكتوبر، بمشاركة ما يقارب من 5 آلاف رياضي ورياضية، من 43 دولة، وتقام منافساتها على 19 منشآه، حيث يقام حفل الافتتاح على استاد هانجتشو بارك.

ويخوض لاعبا الريشة الطائرة منافسات الدور الأول لمسابقة الفرق لفئتي «WH1» و«WH2»، والتي تستمر إلى 27 أكتوبر، وتقام بصالة بينجانج.

وشهدت قرية الرياضيين في هانجتشو، أمس، مراسم رفع علم الإمارات داخل المقر الرسمي لإقامة البعثة، وعزف السلام الوطني، بحضور ذيبان المهيري مدير الوفد، والمنسق العام للبعثة، واللاعبين والإداريين والمدربين، وسون شي دونج عمدة القرية، وتم تبادل الدروع التذكارية، مع ختام مراسم رفع العلم.

وأبدى المهيري عن سعادته بالمشاركة في رفع علم الدولة بقرية الرياضيين، وعزف السلام الوطني للإمارات، وقال إن ذلك يمثل دافعاً لتكرار عزف السلام الوطني، ورفع علم الدولة خلال المنافسات.

وقال: «حرصنا على حضور معظم اللاعبين مراسم رفع العلم داخل القرية، وعزف السلام الوطني، لتكون حافزاً لهم على حصد الإنجازات خلال «الألعاب البارلمبية»، وتكرار رفع العلم مجدداً، خلال التتويج في المسابقات الرسمية».

وأضاف: «همة اللاعبين عالية، وكلهم إصرار على بذل قصارى جهدهم، سعياً للوصول إلى منصات التتويج، ومعانقة الميداليات، وفي الوقت نفسه تحقيق الأرقام التأهيلية التي تضمن حجز مقاعدنا في أولمبياد «باريس 2024».

وأشار المهيري إلى أن مشاركة بعثة الإمارات في «المعترك الآسيوي» الكبير، ممثلة في 7 رياضات، يعني الرغبة في إبراز الدور الفاعل للدولة نحو رياضات أصحاب الهمم، وأيضاً الحفاظ على السمعة الكبيرة التي حققتها الدولة في تاريخ مشاركاتها بالدورات البارالمبية الآسيوية، والسير على النهج نفسه من التألق وحصد الإنجازات.

وأشاد مدير البعثة بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة، وسعيها الدؤوب لتوفير كافة السبل، من أجل إنجاح الدورة، سواء من حيث توفير الإمكانات اللوجستية، أو ملاعب التدريب والمنافسات، وكذلك مقر الإقامة الذي يعد واحداً من أفضل القرى الرياضية التي عاصرتها بعثات الإمارات، فضلاً عن الدور الكبير الذي يبذله المتطوعون في إنجاح الدورة وخدمة جميع البعثات.

من جانبه، رحب سون شي دونج، ببعثة الإمارات في «قرية الرياضيين»، وتمنى لهم طيب الإقامة، والتوفيق في المنافسات التي يخوضها اللاعبون على مدار الأيام المقبلة.

وتواصل باقي منتخبات الإمارات استعداداتها لانطلاق المنافسات الرسمية، ويعقد الاجتماع الفني لجميع المنتخبات المشاركة يوم السبت قبل الافتتاح الرسمي.



تصويت

يجرى على هامش «البارالمبية الآسيوية» التصويت لعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين، في اللجنة البارالمبية الآسيوية، وتستمر إلى 26 أكتوبر، موعد الإعلان عن الأعضاء الفائزين.

وتضم قائمة المرشحين 10 أسماء من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول آسيا، وتمثل الإمارات في القائمة سلامة الخاطري، لاعبة منتخب الدراجات، حيث يستمر عمل اللجنة لمدة 4 سنوات.

وتضم اللجنة في عضويتها حالياً سهام الرشيدي لاعبة منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، والتي تنتهي عضويتها بنهاية هذه الدورة.

واعتبر ذيبان المهيري أن ترشيح سلامة الخاطري، يجسد مكانة وقيمة «البارالمبية الوطنية» على المستوى القاري، وحرص اللجنة الآسيوية على تواجد الرياضيين الإماراتيين في عضوية لجنة الرياضيين تقديراً لهم ولعطائهم.