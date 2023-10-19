54 عاماً، رافقت فيها صحيفة «الاتحاد» مسيرة النهضة الوطنية، وانطلقت من مبادئ وقيم فضلى رسخها المؤسسون، بدأت بتعزيز أركان الاتحاد، وتعظيم قدرات الوطن، وحماية مكتسباته، من خلال الانخراط بفعالية في عملية تنموية كبرى، عنوانها العمل والمثابرة والإنجاز والتنافس، وإيصال رسالة الدولة وقيادتها الرشيدة في ترسيخ أسس التعايش والأخوة الإنسانية وتعزيز السلام، ودعم تطلعات شعبنا وشعوب العالم نحو التنمية والازدهار.

54 عاماً، من المحتوى الإعلامي والتقني المتجدد، المواكب للأحداث الوطنية، منذ إطلاق إشارة البدء في 20 أكتوبر 1969، للمشاركة في رحلة بناء نموذجنا الإماراتي الوحدوي القوي والفاعل والواعد، فكنا عنواناً للموضوعية والمصداقية والمعايير المهنية المتوافقة مع قيمنا وتاريخنا وهويتنا الوطنية، وشكَّلنا قاعدة إعلامية لخدمة وحماية المجتمع والوطن، ضمن منظومة إعلامية وطنية شاملة ومتكاملة.

54 عاماً، قدمنا فيها رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام، وعرضنا على صفحات الصحيفة لأهم القضايا التنموية، كما شكل منتدى الاتحاد السنوي، منصة لطرح التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الابتكار والريادة والتنافسية واستشراف التحديات، ومنها قضية التغير المناخي التي شكلت عنواناً لدورة المنتدى للعام الحالي، تزامناً مع عام الاستدامة، واستباقاً لانعقاد «كوب 28» الذي يشكل رسالة الإمارات لإنقاذ الكوكب.