الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

54 عاماً

54 عاماً
20 أكتوبر 2023 00:15

54 عاماً، رافقت فيها صحيفة «الاتحاد» مسيرة النهضة الوطنية، وانطلقت من مبادئ وقيم فضلى رسخها المؤسسون، بدأت بتعزيز أركان الاتحاد، وتعظيم قدرات الوطن، وحماية مكتسباته، من خلال الانخراط بفعالية في عملية تنموية كبرى، عنوانها العمل والمثابرة والإنجاز والتنافس، وإيصال رسالة الدولة وقيادتها الرشيدة في ترسيخ أسس التعايش والأخوة الإنسانية وتعزيز السلام، ودعم تطلعات شعبنا وشعوب العالم نحو التنمية والازدهار.
54 عاماً، من المحتوى الإعلامي والتقني المتجدد، المواكب للأحداث الوطنية، منذ إطلاق إشارة البدء في 20 أكتوبر 1969، للمشاركة في رحلة بناء نموذجنا الإماراتي الوحدوي القوي والفاعل والواعد، فكنا عنواناً للموضوعية والمصداقية والمعايير المهنية المتوافقة مع قيمنا وتاريخنا وهويتنا الوطنية، وشكَّلنا قاعدة إعلامية لخدمة وحماية المجتمع والوطن، ضمن منظومة إعلامية وطنية شاملة ومتكاملة. 
54 عاماً، قدمنا فيها رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام، وعرضنا على صفحات الصحيفة لأهم القضايا التنموية، كما شكل منتدى الاتحاد السنوي، منصة لطرح التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الابتكار والريادة والتنافسية واستشراف التحديات، ومنها قضية التغير المناخي التي شكلت عنواناً لدورة المنتدى للعام الحالي، تزامناً مع عام الاستدامة، واستباقاً لانعقاد «كوب 28» الذي يشكل رسالة الإمارات لإنقاذ الكوكب.

أخبار ذات صلة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
الإمارات
صحيفة الاتحاد
منتدى الاتحاد السنوي
حمد الكعبي
آخر الأخبار
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
الرياضة
«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»
اليوم 16:30
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
الرياضة
«ألعاب القوى» جاهز لـ «البارالمبية الآسيوية»
اليوم 16:27
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
الأخبار العالمية
فيضانات على طول السواحل الألمانية والدنماركية
اليوم 16:25
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
الرياضة
459 فارساً وفارسة في انطلاقة موسم القدرة
اليوم 16:22
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
اليوم 16:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©