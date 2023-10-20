«الزعيم» يُنهي «السبع السمان» لـ «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



ألحق العين الخسارة الأولى بمضيفه النصر، بعد 7 مباريات على التوالي لـ «الأزرق» على صعيد «كأس رابطة المحترفين» في معقله باستاد آل مكتوم، حافظ خلالها «العميد» على سجله خالياً من الخسارة، بالفوز في 4 مباريات، والتعادل 3 مرات، قبل الخسارة الأولى أمام «الزعيم» 0-2 مساء الخميس.

وعاد العين بفوز مستحق أمام مضيفه النصر بفضل «ثنائية» عبدالكريم تراوري في الدقيقة 28، وماتياس بلاسيوس في الدقيقة 61، ضمن ذهاب ربع النهائي، ليقطع أكثر من نصف الطريق في مشوار التأهل إلى «مربع الذهب»، في انتظار «الإياب الحاسم» بمعقل «الزعيم».

وأعرب الهولندي، ألفريد شرودر، مدرب العين، عن سعادته بفوز فريقه على النصر، مشيداً في الوقت نفسه بجدية وانضباط لاعبيه الشباب الذين حصلوا على فرصة اللعب في المباراة، مؤكداً التركيز حالياً على مباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال آسيا أمام الفيحاء السعودي.

وحول الدروس المستفادة من الخسارة الماضية، قال: «تحدثت إلى لاعبي فريقي، بعد تلك المواجهة، بأننا لم نستحوذ على الكرة بالصورة المطلوبة على عكس اللقاء الأخير، والذي فرض فيه الفريق سيطرة جيدة على مجريات اللعب، ولذلك أكرر بأنني سعيد بالأداء والنتيجة».

في المقابل، انتقد الصربي جوران، مدرب «العميد»، ‫تراجع أداء فريقه أمام ضيفه «الزعيم»، وقال: «‬بعد استقبال الهدف الأول، فقدنا التحرّك الجماعي بشكل جيد، وللأسف، تركنا أكثر من مساحة تمكّن المنافس من استغلالها».

وأضاف: «حينما تترك المساحات أمام فريق بحجم العين، فإن خسارتك سوف تكون كبيرة، وبطبيعة الحال، لا يمكن أن أكون راضياً عن طريقة لعب (العميد)، أو عن النتيجة».