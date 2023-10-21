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الرياضة

ديلجادو يكشف تفاصيل «الواقعة الجدلية»!

ديلجادو يكشف تفاصيل «الواقعة الجدلية»!
21 أكتوبر 2023 09:46

 
الرياض (د ب أ) 

كشف البرازيلي ميشيل ديلجادو، تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً، خلال مباراة فريقه الهلال أمام الخليج، والتي انتهت بفوز «الأزرق» 1-صفر، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ورصدت كاميرات النقل التليفزيوني، حالة من الحدة ظهرت على ديلجادو، بعد خروجه مستبدلاً، حيث توجه إليه المدرب جورجي جيسوس، ليدخل الطرفان في نقاش بدا حاداً، قبل أن يتمكن أفراد الجهاز الفني للهلال من احتواء الأمر. 

وقال ديلجادو في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين المدرب، مشيراً إلى أن انفعاله جاء تعبيراً عن غضبه من نفسه، لعدم تقديمه المستوى المأمول خلال المباراة. 

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وأضاف اللاعب البرازيلي أنه لعب المباراة متحاملاً على إصابة، لكنه حاول تداركها وتقديم أفضل ما لديه، لكنه لم يكن موفقاً في ذلك.
وعن الفوز الصعب أمام الخليج بهدف نظيف، قال ديلجادو إن المباريات التي تأتي بعد التوقف الدولي دائماً ما تكون هي الأصعب، لافتاً إلى أن الفريق حقق الأهم، وهو الفوز والنقاط الثلاث. 

ورفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

الدوري السعودي
الهلال
الخليج
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