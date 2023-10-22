منتخب اليد يخسر أمام السعودية في «تصفيات الأولمبياد»



رضا سليم (دبي)



خسر منتخب اليد أمام السعودية 21-22، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى، لتصفيات آسيا بالدوحة، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ويخوض مباراته المقبلة أمام الهند الثلاثاء في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول.

نجح منتخبنا في التقدم 4-1، خلال أول 10 دقائق، بفضل تألق هلال الضو وطارق شاهين والحارس محمد إسماعيل الذي أسرع في بناء هجمة مرتدة تحولت إلى أهداف في الوقت الذي ارتكب الفريق السعودي أخطاءً كثيرة، وضاعت اللمسة الأخيرة لأكثر من 4 هجمات متتالية.

وتسابق لاعبونا في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى السعودية، وتصل النتيجة إلى 6-3 في منتصف الشوط، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 11-8.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم منتخبنا 12-9، إلا أن الفريق السعودي يقلص الفارق إلى 12-11 بعد 5 دقائق، إثر طرد أحمد هلال بالبطاقة الحمراء، ويتراجع أداء منتخبنا، ويدرك الفريق السعودي التعادل 13-13، ويهدر طارق شاهين رمية جزائية، ويعوض طارق شاهين بتسجيل هدف من هجمة مرتدة سريعة، ويتقدم السعودية للمرة الأولى في المباراة 15-14، بعد 12 دقيقة، ويعود منتخبنا إلى التقدم 17-15 في منتصف الشوط، بفضل تسديدان راشد مبارك سعيد.

ويظهر سيف الأنصاري ومبارك عبدالله في توقيت مناسب، بعدما قام برستوفاك مدرب منتخبنا بطلب الوقت المستقطع الأول له في الشوط، وتغير النتيجة إلى 19-16 بعد 20 دقيقة، ويسجل هلال الضو من رمية جزائية، ويرفع النتيجة إلى 20-17، وبعدها التعادل 21-21، ويستغل السعودي خطأً في إحراز هدف التقدم 22-21، في آخر نصف دقيقة.