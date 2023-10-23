36 فريقاً في «مونديال جولف السيدات»



أبوظبي (الاتحاد)



تواصل أبوظبي تصدر المشهد الرياضي العالمي للجولف، مع وصول المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للهواة السيدات «كأس إسبيريتو سانتو» الذي ينطلق الأربعاء، بعدما أقيمت خلال الأسبوع الماضي في نادي أبوظبي للجولف أيضاً بطولة العالم للرجال «كأس أيزنهاور»، وحققت نجاحاً تنظيمياً وفنياً بارزاً.

وللاحتفال رسمياً ببداية أسبوع البطولة، تم التقاط صورة تذكارية أمام مبنى الصقر المجنح الشهير في نادي أبوظبي للجولف رفقة كأس إسبيريتو سانتو، ضمت اللاعبات إليا جاليتسكي «تايلاند»، كيارا هوردر «ألمانيا»، إنتصار ريتش «الإمارات»، ميجان شوفيل «أميركا» ولوتي واد «أنجلترا».

وتتنافس نخبة من أبرز اللاعبات الهواة الأفضل في العالم في النسخة التي تضم 36 فريقاً، وهو الحدث العريق، إذ انطلقت كأس إسبيريتو سانتو عام 1964، وتتجه الأنظار في البطولة المقبلة التي تستضيفها أبوظبي، لأنها المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيه بمنطقة الشرق الأوسط.

ويملك المنتخب الأميركي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب في 14 مناسبة مختلفة، فيما يخوض منتخب السويد المنافسات بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة العام الماضي.

ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» التي أقيمت الأسبوع الماضي، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 أكتوبر.