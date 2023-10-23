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رئيس الدولة يزور ملك البحرين بمقر إقامته في أبوظبي

رئيس الدولة يزور ملك البحرين بمقر إقامته في أبوظبي
23 أكتوبر 2023 18:18

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي.
وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة من أواصر أخوية متجذرة والحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما على جميع المسارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والتي تجسدها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا.

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كما تطرق اللقاء إلى التطورات الخطيرة في المنطقة، والأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة، وضرورة الدفع نحو مسار السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
حمد بن عيسى
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