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جسر إنساني

جسر إنساني
24 أكتوبر 2023 00:01

التطورات الخطيرة في المنطقة والأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة، جاءت في لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وملك البحرين حمد بن عيسى، لتضيف زخماً للتحركات الإماراتية الهادفة إلى احتواء الملف الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين كافة من تداعيات الأزمة الراهنة، وتبرز المساعي المبذولة لخفض التصعيد وتغليب مسار التهدئة.
إلى جانب جسور الخير الإماراتية التي بدأت فور اندلاع الأزمة، فإن الإمارات شكلت قاعدة رئيسية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لانطلاق طائرات المساعدات المقدمة من منظمات الإغاثة الدولية مثل، منظمة الغذاء العالمية ومنظمة الصحة العالمية و«اليونيسف»، للمدنيين في قطاع غزة، بما يسهل مسؤولية المجتمع الدولي في الاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية المستمرة في الاتساع جراء تصاعد وتيرة العنف.
الإمارات تقدم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل ظروف إنسانية صعبة يمر بها جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة، كما تمثل حلقة وصل مهمة بين منظمات الإغاثة الدولية، لتسهيل إيصال المساعدات.
الإمارات توظف دورها الإنساني، ومكانتها الدولية، وحكمتها السياسية، من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، والدفع نحو مسار السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

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