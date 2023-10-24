السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الصیر مارین» تجدد شراكة لتصنيع وتصدير سفن السطح غير المأهولة

«الصیر مارین» تصدر سفن السطح غير المأهولة
24 أكتوبر 2023 11:42

أبوظبي (الاتحاد)

جددت كل من شركة الصیر مارین للمعدات والتوریدات البحریة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالیة، وشركة «ال 3 ھاریس تكنولوجیز» الرائدة في مجال صناعة الطيران والدفاع، اتفاقية التعاون المشترك بینھما، وذلك على ھامش مشاركتھما في «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أدیبیك)، في إنجاز ھام آخر یجسد التطور الدائم لشراكتهما الاستراتيجية، ویسھم في توطيد علاقتهما البناءة، والتي أثمرت العديد من المشاريع الناجحة خلال السنوات الست الماضية. 
وسيسهم تجديد الاتفاقية في تعزیز قدرات «الصیر مارین»، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمیة القابضة، على مواصلة تصنیع سفن السطح غیر المأھولة وتصدیرھا إلى مختلف أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي، عبر الاستفادة القصوى من الخبرات العالمية الواسعة لشركة «ال 3 ھاریس تكنولوجیز» في تصمیم وتطویر المنصات البحریة غیر المأھولة. 

وقال جاي نیفینز، الرئیس التنفیذي لشركة الصیر مارین: «أدى الاعتماد المطرد على الأنظمة التكنولوجية غیر المأھولة إلى نمو كبیر لھذا القطاع في الأسواق المحلیة والإقلیمیة، حیث عمدت كبرى الشركات إلى ضخ استثمارات كبیرة لتطویر وشراء ھذه الأنظمة بھدف الاستغناء عن البدائل التقلیدیة، والاستفادة من المزایا العدیدة لھذه الأنظمة المتطورة في تخفیف المخاطر والوصول إلى أعلى درجات الدقة التشغیلیة، مؤكداً أن ھذه الاتفاقیة تعد خطوة مھمة إلى الأمام لتحقیق أھداف الشركة التجاریة الاستراتیجیة.

وأحدث التطور الكبیر في الأنظمة غیر المأھولة والذاتیة القیادة ثورة في القطاع البحري التقلیدي، ما أدى إلى تطویر تدابیر السلامة والارتقاء بالعملیات التجاریة المستدامة اقتصادیاً. ویشھد سوق صناعة سفن السطح غیر المأھولة تطورات سریعة، حیث بلغ إجمالي قیمته 967 ملیون دولار في عام 2023، وسط توقعات بوصوله إلى 2.75 ملیار دولار بحلول العام 2030.

وتجسد ھذه الاتفاقية حرص شركة الصیر مارین على تعزیز قدراتھا في قطاع أنظمة السطح ذاتیة القیادة وتطویر «مركز التمیز البحري للمراكب ذاتیة القیادة» التابع لھا والمتخصص بالحلول البحریة الذكیة، الأمر الذي من شأنه سد الفجوة بین التصنیع وحاجات القطاع البحري. وقد شرعت الصیر مارین، في ابتكار جدید آخر، في تشغیل واحدة من أكبر الطابعات الآلیة ثلاثیة الأبعاد في العالم، وھو مشروعٌ رائد من شأنه تسریع وتیرة إنتاج المنصات البحریة. ویقدم «معھد الصیر مارین للتدریب» لمنتسبي «معھد أبوظبي للتعلیم والتدریب المھني» مجموعة شاملة من البرامج لتدریب مشغلي المراكب غیر المأھولة وتطویر مھاراتھم في الصیانة الفنیة. ویؤكد تجدید ھذه الاتفاقیة قوة ومتانة ھذه العلاقة الاستراتیجیة والتزام شركة الصیر مارین بتعزیز تنظیم وحوكمة واستدامة القطاع البحري في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخلیجي.

الصير مارين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©