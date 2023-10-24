«الصیر مارین» تجدد شراكة لتصنيع وتصدير سفن السطح غير المأهولة

أبوظبي (الاتحاد)

جددت كل من شركة الصیر مارین للمعدات والتوریدات البحریة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالیة، وشركة «ال 3 ھاریس تكنولوجیز» الرائدة في مجال صناعة الطيران والدفاع، اتفاقية التعاون المشترك بینھما، وذلك على ھامش مشاركتھما في «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أدیبیك)، في إنجاز ھام آخر یجسد التطور الدائم لشراكتهما الاستراتيجية، ویسھم في توطيد علاقتهما البناءة، والتي أثمرت العديد من المشاريع الناجحة خلال السنوات الست الماضية.

وسيسهم تجديد الاتفاقية في تعزیز قدرات «الصیر مارین»، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمیة القابضة، على مواصلة تصنیع سفن السطح غیر المأھولة وتصدیرھا إلى مختلف أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي، عبر الاستفادة القصوى من الخبرات العالمية الواسعة لشركة «ال 3 ھاریس تكنولوجیز» في تصمیم وتطویر المنصات البحریة غیر المأھولة.

وقال جاي نیفینز، الرئیس التنفیذي لشركة الصیر مارین: «أدى الاعتماد المطرد على الأنظمة التكنولوجية غیر المأھولة إلى نمو كبیر لھذا القطاع في الأسواق المحلیة والإقلیمیة، حیث عمدت كبرى الشركات إلى ضخ استثمارات كبیرة لتطویر وشراء ھذه الأنظمة بھدف الاستغناء عن البدائل التقلیدیة، والاستفادة من المزایا العدیدة لھذه الأنظمة المتطورة في تخفیف المخاطر والوصول إلى أعلى درجات الدقة التشغیلیة، مؤكداً أن ھذه الاتفاقیة تعد خطوة مھمة إلى الأمام لتحقیق أھداف الشركة التجاریة الاستراتیجیة.

وأحدث التطور الكبیر في الأنظمة غیر المأھولة والذاتیة القیادة ثورة في القطاع البحري التقلیدي، ما أدى إلى تطویر تدابیر السلامة والارتقاء بالعملیات التجاریة المستدامة اقتصادیاً. ویشھد سوق صناعة سفن السطح غیر المأھولة تطورات سریعة، حیث بلغ إجمالي قیمته 967 ملیون دولار في عام 2023، وسط توقعات بوصوله إلى 2.75 ملیار دولار بحلول العام 2030.

وتجسد ھذه الاتفاقية حرص شركة الصیر مارین على تعزیز قدراتھا في قطاع أنظمة السطح ذاتیة القیادة وتطویر «مركز التمیز البحري للمراكب ذاتیة القیادة» التابع لھا والمتخصص بالحلول البحریة الذكیة، الأمر الذي من شأنه سد الفجوة بین التصنیع وحاجات القطاع البحري. وقد شرعت الصیر مارین، في ابتكار جدید آخر، في تشغیل واحدة من أكبر الطابعات الآلیة ثلاثیة الأبعاد في العالم، وھو مشروعٌ رائد من شأنه تسریع وتیرة إنتاج المنصات البحریة. ویقدم «معھد الصیر مارین للتدریب» لمنتسبي «معھد أبوظبي للتعلیم والتدریب المھني» مجموعة شاملة من البرامج لتدریب مشغلي المراكب غیر المأھولة وتطویر مھاراتھم في الصیانة الفنیة. ویؤكد تجدید ھذه الاتفاقیة قوة ومتانة ھذه العلاقة الاستراتیجیة والتزام شركة الصیر مارین بتعزیز تنظیم وحوكمة واستدامة القطاع البحري في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخلیجي.