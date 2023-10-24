2000 لاعب ولاعبة في «أكاديميات دبي للسلة»

رضا سليم (دبي)

كشف مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل النسخة الخامسة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»، التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، ويشارك فيها أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل العمرية يشكلون 65 فريقاً يخوضون 400 مباراة، والتي تنطلق يوم السبت المقبل وتستمر حتى 10 مارس المقبل.

ويشارك في البطولة، لاعبون من مختلف الفئات العمرية من عمر 8 سنوات إلى 18 سنة، سيتم تقسيمهم إلى عدة مجموعات في كل فئة بحيث لا تقل كل مجموعة عن 6 فرق، وتقام المنافسات لثلاثة أيام من كل أسبوع، ويشرف على المباريات حكام معتمدون من اتحاد كرة السلة، ويتم تحديد الفائزين في كل فئة عمرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد كرة السلة، ومنير أحمد الإمام رئيس شركة دلتا الشريك التنظيمي للبطولة، وأحمد سليمان مدير عام أكاديمية جام الشريك الداعم للبطولة، وراشد الفلاسي المدير التنفيذي بالمستشفى الكندي الشريك الطبي للبطولة، وممثلو الأكاديميات المشاركة في البطولة.

وقال أحمد سالم المهري: «البطولة تأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، لقد شهدت البطولة تطوراً كبيراً منذ انطلاقها حيث وصل عدد اللاعبين إلى أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 65 فريقاً من أكاديميات الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة والأكاديميات من خارج الدولة أيضاً، يتنافسون في 400 مباراة على مدار خمسة أشهر متواصلة، وتعد البطولة منصة متميزة لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، التي ترفد أفضل اللاعبين إلى فرق أندية ومنتخبات كرة السلة للوصول إلى منصات التتويج في مختلف المحافل».

ووجه المهري الشكر إلى اتحاد السلة على الجهود التي يبذلها في دعم البطولة، وإلى أكاديمية جام التي تتواجد في جميع بطولات كرة السلة التي ينظمها المجلس، كما أنها قدمت الدعم لهذه البطولة منذ انطلاقها، وكذلك شركة دلتا على جهودها التنظيمية في بطولة كرة السلة ومختلف البطولات التي ينظمها المجلس، وقال: «نتمنى أن تحقق جميع الأطراف الاستفادة الكبرى من هذه البطولة وتحقيق الأهداف المرجوة منها».

وقال محمد الحمادي: «اتحاد السلة يقدم كل سبل الدعم لنجاح هذه البطولة وكافة بطولات كرة السلة خاصة الموجهة للمراحل العمرية والأكاديميات، ونشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده المتواصلة في سبيل استقطاب وتطوير المواهب الرياضية».