عالم خالٍ من شلل الأطفال، هدف إنساني تقترب الإمارات، بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبالتعاون مع الشركاء العالميين، من تحقيقه، من خلال تقديم اللقاحات المنقذة للحياة لحماية الملايين من الأطفال الضعفاء والذين يصعب الوصول إليهم في جميع أنحاء باكستان، ما أدى إلى انخفاض الحالات عالمياً بنسبة 99%، مع الإبلاغ عن 30 حالة فقط في عام 2022.

في اليوم العالمي لشلل الأطفال، تؤكد الإمارات استمرار فرقها بالعمل ضمن حملتها للتطعيم ضدّ شلل الأطفال في باكستان، في إطار مبادرة «بلوغ الميل الأخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في عام 2017، بهدف القضاء على الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لمساعدة ملايين الأطفال والبالغين على عيش حياة صحية.

الأمراض تعد أحد أخطر معوقات التنمية؛ لذلك تلتقي الإمارات مع دول العالم في التوعية بخطورة انتشار الأمراض المعدية، والتأكيد على أهمية تحفيز جهود الدول والحكومات والمنظمات للشراكة في مجال مكافحتها، عبر إطلاق وتبني مبادرات صحية وتنموية عالمية أسهمت وتسهم في القضاء على هذه الأمراض التي تؤثر على حياة أكثر من 1.7 مليار نسمة في المجتمعات والدول الفقيرة.