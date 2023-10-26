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الإعصار أوتيس يتسبب بأضرار في المكسيك

منظر لطريق مسدود بالحطام بعد إعصار أوتيس في المكسيك
26 أكتوبر 2023 08:35

ألحق الإعصار الكبير أوتيس أضرارا بنظام الإنذار المبكر من الزلازل على ساحل المحيط الهادئ المكسيكي، حسبما قالت الهيئة المشغلة لأجهزة الاستشعار يوم الأربعاء. وانقطع الاتصال عن ما لا يقل عن 27 من حوالي 100 جهاز استشعار لشبكة الرصد الزلزالي. وفي حالة وقوع زلزال قوي بالقرب من أجهزة الاستشعار المتضررة، لا يمكن تحذير السكان لاتخاذ الاحتياطات المناسبة في الوقت المناسب.

وكان المهندسون على أهبة الاستعداد للإصلاحات ، لكن طرق المرور المهمة في المنطقة توقفت بسبب الأضرار الناجمة عن أوتيس. ووفقا لتقارير إعلامية محلية، لقي شخص واحد على الأقل حتفه في العاصفة، حيث توفي صياد على الساحل أثناء محاولته حماية قاربه، حسبما ذكرت قناة فورو مساء الأربعاء.

وضربت العاصفة وهي من الفئة الخامسة، أعلى شدة على مقياس سافير-سيمبسون، الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر يوم الأربعاء بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي الشهير، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها حوالي 270 كيلومترا في الساعة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 330 كيلومترا في الساعة.

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وتم تخفيض تصنيف أوتيس لاحقا إلى عاصفة استوائية. وانهارت اتصالات الهاتف والإنترنت ، وبعد أكثر من نصف يوم كانت المدينة الساحلية لا تزال معزولة عن العالم الخارجي.

وظل المدى الدقيق للأضرار غير معروف في البداية. ولا يمكن التنبؤ بالزلازل، لكن نظام الإنذار المبكر يكتشف بسرعة الهزات الأولى ويطلق إنذارا.

المصدر: وكالات
الزلزال
المكسيك
إعصار
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