مدفيديف يبدأ الحملة في فيينا



فيينا (أ ف ب)

استهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدورة فيينا الدولية في التنس «500»، بفوز سهل على الفرنسي أرثر فيس 6-4 و6-2، في الدور الأول.

واحتاج مدفيديف الذي صنف أول في الدورة، إلى ساعة و15 دقيقة، لتحقيق فوزه الأول على فيس في أول مواجهة بينهما.

وصمد فيس حتى الشوط السابع من المجموعة الأولى، عندما خسر إرساله، ومنح التقدم لمدفيديف 4-3، قبل أن يحسمها الأخير في مصلحته 6-4، وكسر مدفيديف إرسال الفرنسي مرتين في الشوطين الأول والخامس في المجموعة الثانية وكسبها 6-2.

ويلتقي الروسي في الدور المقبل مع البلغاري جريجور ديميتروف الفائز على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6-3 و6-4.

وستكون المواجهة الثامنة بين مدفيديف وديميتروف، ويتفوق الروسي بخمسة انتصارات آخرها في 18 فبراير الماضي 6-1 و6-2 في نصف نهائي دورة روتردام الهولندية، في طريقه إلى اللقب على حساب الإيطالي يانيك سينر، مقابل خسارتين آخرها في ثمن نهائي دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة عام 2021.

والتقى مدفيديف وديميتروف في نصف نهائي دورة فيينا العام الماضي، وفاز الروسي 6-4 و6-2، قبل أن يُتوج باللقب على حساب الكندي دينيس شابوفالوف.

وتأهل سينر الثاني والكرواتي بورنا جويو، والفرنسي الآخر جايل مونفيس إلى الدور الثاني أيضاً، بفوز الأول على الأميركي بن شيلتون 7-6 و7-5، والثاني على الروسي أصلان كاراتسيف 6-3 و6-3، والثالث على الألماني دانيال ألتماير 6-4 و6-4.

ويلتقي سينر مع مواطنه لورنتسو سونيجو، وجويو المشارك ببطاقة دعوة مع الأميركي تومي بول السادس، ومونفيس مع الأميركي فرانسيس تيافو السابع.

وبات الروسي الآخر كارين خاتشانوف الثامن والألماني ألكسندر زفيريف الخامس أول المتأهلين إلى ربع النهائي بفوز الأول على التشيكي ييري ليهيتشكا 6-3 و6-1، والثاني على البريطاني كامرون نوري 6-2 و6-4.

وفي ربع النهائي، ينتظر خاتشانوف الفائز بين مواطنه مدفيديف وديميتروف، وزفيريف الفائز في مباراة الروسي أندري روبليف الثالث والإيطالي ماتيو أرنالدي.