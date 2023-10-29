النصر يعزف لحن «الثلاثية»

الرياض (أ ف ب)



ارتقى النصر إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي في كرة القدم، عقب فوزه على مضيفه الفيحاء 3-1، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن المرحلة الحادية عشرة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا «50 و61»، والبرتغالي أوتافيو دا سيلفا «74»، بينما أحرز حسين الشويش هدف الفيحاء الوحيد «68».

ورفع النّصر رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدّر، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الثامن.

وكاد الفيحاء، الأفضل والأخطر خلال الشوط الأول، أن يباغت النصر بهدف سريع لولا تدخل المدافع الذي اعترض طريق كرة الزامبي فاشيون ساكالا وحولها للركنية.

ولاحت فرصة للنصر، عندما لعب السنغالي ساديو ماني كرة عرضية، لكن رأسية تاليسكا مرت إلى جوار القائم.

ومن هجمة منسقة تهيأت فرصة للفيحاء، لكن كرة ساكالا مرت بجوار القائم، وكان النصر قريباً من التسجيل لولا القائم الذي تصدى لكرة عبدالرحمن غريب.

وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء خطورته، عندما صوب النيجيري هنري أونيكورو كرة قوية مرت بجانب القائم.

ومن هجمة منسّقة، نجح النصر في التسجيل، عندما تلقى تاليسكا كرة من البرتغالي كريستيانو رونالدو، أرسلها قوية إلى يمين الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش «50».

وأضاف النصر هدفه الثاني، عندما ارتقى تاليسكا لكرة عرضية من البرازيلي تيليس، ولعبها برأسه إلى يمين ستويكوفيتش «61».

ومن ركلة حرة، قلص الفيحاء الفارق، عندما ارتقى المدافع الشويش لكرة عرضية، وحوّلها إلى يسار العقيدي «68»، لكن النصر أعاد الفارق، وسجل هدفاً ثالثاً عندما تلقى أوتافيو كرة خارج المنطقة سددها قوية إلى يمين ستويكوفيتش «74».

في المقابل، عاد الاتفاق بفوز ثمين في الوقت القاتل من أرض مضيفه الوحدة 3-2، وسجّل ثلاثية الاتفاق الهولندي جيورجينيو فينالدوم «18 و81»، والجامايكي ديماراي جراي «98»، فيما أحرز الأسترالي كريج جودوين هدفي الوحدة «37 و51»، ورفع الاتفاق بهذا الفوز رصيده إلى 20 في المركز السابع، فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 13 في المركز العاشر.

من جهة أخرى، فاز أبها على ضيفه الشباب 2-1، وتقدّم أبها بعد مرور 73 دقيقة بهدف سجله سعد بقير، ولكن لم يستمر التقدم سوى ثلاث دقائق، حتى أدرك فهد المولد هدف التعادل للشباب في الدقيقة 76، ولكن عاد أبها للتسجيل بهدف في الدقيقة 82 للاعبه كريتشوفياك ليحصد النقاط الثلاث لفريقه.

وأشهر حكم اللقاء في الدقيقة 72 بطاقة حمراء للاعب الشباب البرازيلي إياجو سانتوس.

وحصد فريق أبها بهذا الفوز النقطة العاشرة له هذا الموسم في المركز 15 بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة 12 في المركز 11.