الإمارات وتركيا.. رؤية تنموية

شراكة إماراتية تركية تنتقل لآفاق أرحب في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يسهم في استحداث فرص كبيرة للاستثمار، وتسريع النشاط التجاري، وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع رواد الأعمال لإقامة المشاريع، خاصة أن البلدين يتربعان على قائمة أهم الاقتصادات العالمية؛ وهما معبران ومركزان تجاريان مهمان يربطان بين الشرق والغرب، الأمر الذي يسهم بدفع التنمية ليس على المستوى الثنائي فقط، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي.

تركيا التي تحتفل بمناسبة الذكرى المئوية ليوم الجمهورية، حققت طفرة صناعية وتجارية واستثمارية كبرى، وتمكنت من بناء اقتصاد قوي، وهي تدشن في مئويتها مرحلة جديدة من الطموحات ضمن رؤية تنموية تلتقي فيها الإمارات وتركيا اللتان تتقاسمان علاقات تاريخية وثقافية قوية، وتؤمنان بأن التعاون وتوحيد الجهود والتعايش وترسيخ قيم الإنسانية، تصب في مصلحة ازدهار واستقرار الشعوب، وتدعم وتكمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تشمل مجالات عدة لها أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وغيرها من القطاعات التي يرتكز عليها في تحقيق التقدم والازدهار، كما تعمل الدولتان مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة عبر تعزيز التعاون وفرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية؛ بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال التنمية في المنطقة والعالم.