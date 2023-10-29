الإثنين 30 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإمارات وتركيا.. رؤية تنموية

الإمارات وتركيا.. رؤية تنموية
30 أكتوبر 2023 00:15

شراكة إماراتية تركية تنتقل لآفاق أرحب في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يسهم في استحداث فرص كبيرة للاستثمار، وتسريع النشاط التجاري، وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع رواد الأعمال لإقامة المشاريع، خاصة أن البلدين يتربعان على قائمة أهم الاقتصادات العالمية؛ وهما معبران ومركزان تجاريان مهمان يربطان بين الشرق والغرب، الأمر الذي يسهم بدفع التنمية ليس على المستوى الثنائي فقط، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي.
تركيا التي تحتفل بمناسبة الذكرى المئوية ليوم الجمهورية، حققت طفرة صناعية وتجارية واستثمارية كبرى، وتمكنت من بناء اقتصاد قوي، وهي تدشن في مئويتها مرحلة جديدة من الطموحات ضمن رؤية تنموية تلتقي فيها الإمارات وتركيا اللتان تتقاسمان علاقات تاريخية وثقافية قوية، وتؤمنان بأن التعاون وتوحيد الجهود والتعايش وترسيخ قيم الإنسانية، تصب في مصلحة ازدهار واستقرار الشعوب، وتدعم وتكمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تشمل مجالات عدة لها أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وغيرها من القطاعات التي يرتكز عليها في تحقيق التقدم والازدهار، كما تعمل الدولتان مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المشتركة عبر تعزيز التعاون وفرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية؛ بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال التنمية في المنطقة والعالم.

أخبار ذات صلة
20 متسابقاً من الإمارات يخوضون «السوبر كروس»
رئيس «آسيوي الشطرنج» يشيد بأبطال العالم
الإمارات
تركيا
يوم الجمهورية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«مؤتمر الناشرين» يحتفي بالفائزين بجائزة «الشارقة لحقوق النشر»
التعليم والمعرفة
«مؤتمر الناشرين» يحتفي بالفائزين بجائزة «الشارقة لحقوق النشر»
اليوم 21:12
جوتيريش يدلي بتصريح في منطقة الهيمالايا
الأخبار العالمية
جوتيريش يحذّر من "كارثة" تنجم عن "جنون" تغير المناخ
اليوم 21:00
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يحضر أفراح الكعبي والكتبي
اليوم 20:37
شعار مجمع اللغة العربية
التعليم والمعرفة
«مجمع اللغة العربيّة» يُشارك ب3 جلسات في «الشارقة للكتاب 2023»
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©