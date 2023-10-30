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تباشير «كوب 28»

تباشير «كوب 28»
31 أكتوبر 2023 00:15

الاجتماعات الوزارية التي تستضيفها أبوظبي، تمهيداً لمؤتمر COP28، تشهد مشاركة كبيرة على مستوى الوفود والمسؤولين، بما يؤكد نجاح الإمارات في حشد الجهود الدولية وتحفيز الاستجابة الجماعية، لتحقيق تقدم جوهري في احتواء تداعيات التغير المناخي، كما تمهد هذه المشاركة الطريق أمام قمة المناخ المقبلة لتكون محطة فاصلة، ليس فقط في مجال العمل المناخي المشترك، وإنما أيضاً في تاريخ الإنسانية.
حرص الإمارات على تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة تحديات المناخ، جدده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقباله الوزراء والوفود المشاركين في الاجتماعات، انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة الهادف إلى تنسيق الجهود لتحقيق أهداف مؤتمر «كوب 28» للخروج بنتائج وحلول تلبي الطموحات، وتساهم في خلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. 
تباشير «كوب 28»، تمثلت في إعلان الاجتماعات تقريراً مشتركاً يتضمن خريطة طريق لتسريع تحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة، وهو أحد أهم أهداف المؤتمر في نسخته الثامنة والعشرين للوصول إلى نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي، عبر تعزيز الشراكات البناءة وتوحيد الجهود، وتكريس التوافق للوصول إلى أعلى الطموحات، وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.

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