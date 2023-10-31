موراي «اليائس» بـ «مضرب محطم»!

باريس (رويترز)



واصل آندي موراي مسلسل هزائمه المتتالية أمام أليكس دي ميناور، حيث استعاد اللاعب الأسترالي مستواه في المجموعة الأخيرة، ليتأهل إلى الدور الثاني في بطولة باريس للتنس للأساتذة.

وحافظ دي ميناور على فرصه في التأهل للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال في تورينو، حيث فاز المصنف 13 بخمسة أشواط متتالية في المجموعة الأخيرة، خلال انتصاره 7-6 و4-6 و7-5، وهو فوزه السادس على موراي في آخر ست مباريات جمعت بينهما.

وخسر موراي إرساله في الشوط الأول بالمباراة، لكنه عاد ليتقدم 5-4، قبل أن يفوز دي ميناور بالمجموعة الأولى عبر الشوط الفاصل، وفاز اللاعب البريطاني بالمجموعة الثانية، وتقدم 5-2 في المجموعة الفاصلة، وبدا في طريقه للفوز بالمباراة.

وعلى الرغم من إرساله مرتين لحسم المباراة، فقد موراي الزخم، بينما أدت عودة دي ميناور، لكسره إرسال منافسه ثلاث مرات ليفوز في آخر 5 أشواط، ويحقق الانتصار في المواجهة التي استمرت ثلاث ساعات.

وحطم موراي مضربه من فرط الإحباط، بعد الخسارة المؤلمة، ولم يفز حتى الآن بأي مباراة في البطولة، منذ فوزه بلقبها عام 2016.

وكان فرنسيس تيافو، المصنف 14، ينافس أيضاً على التأهل للبطولة الختامية، لكن حلم اللاعب الأميركي انتهى بعد خسارته بمجموعتين متتاليتين أمام الفرنسي ألكسندر بوبليك الذي انتصر بنتيجة 6-3 و6-4.

وفي المقابل، تأهل الأميركي تيلور فريتز المصنف التاسع إلى الدور الثاني، بفوزه على الأرجنتيني سيباستيان بايز 6-1 و6-4، قبل أن يعوض مواطنه الأميركي تومي بول المصنف 12 تأخره بمجموعة، ليهزم الفرنسي ريشار جاسكيه صفر-6 و6-2 و7-6.

وتغلب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش-فوكينا على الأميركي بن شيلتون المصنف الخامس عشر 7-6 و5-7 و6-3، بينما حقق الروسي كارين ختشانوف المصنف السادس عشر فوزا اعتياديا على الأسترالي ماكس بورسيل 6-4 و6-4.

ونوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا وهولجر رونه حامل اللقب وكارلوس الكاراز ودانييل ميدفيديف من بين المصنفين الكبار الذين تم منحهم إعفاء من اللعب في الدور الأول للبطولة ليخوضوا الدور الثاني مباشرة.