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صرح تنموي جديد

صرح تنموي جديد
1 نوفمبر 2023 00:15

«مبنى المسافرين A» في مطار أبوظبي، واحد من أكبر مباني المطارات في العالم، صرح جديد يبرز مسيرة أبوظبي التنموية، ويستوعب النمو المتزايد في أعداد المسافرين والتنامي في حركة الطيران العالمية، كما يؤكد سعيها لترسيخ العاصمة وجهة سياحية عالمية، ومركزاً رائداً لقطاع الطيران الذي يعتبر أداة لربط جسور التواصل مع مختلف الحضارات والثقافات في الإقليم والعالم.
مطار أبوظبي الدولي الذي سيصبح اسمه «مطار زايد الدولي» اعتباراً من 9 فبراير المقبل، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أول مطار في العالم يستخدم جميع نقاط الاتصال والتلامس البيومترية التسع، من خلال مبنى المسافرين الجديد الذي يعمل وفق أحدث التقنيات، ويوفر تجربة سلسة وميسّرة وغير مسبوقة للمسافرين من لحظة دخولهم وحتى الصعود للطائرة.
سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تفقد جاهزية «مبنى المسافرين A» الذي يبدأ اليوم عملياته التشغيلية ليرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمسافرين عبر المنافذ الجوية، ويوفر التدابير التي تضمن كفاءة وسرعة إجراءات السفر الجوي وتسهيلها للزوار والمقيمين، في ظل ما تشهده العاصمة من تنامٍ في النشاط السياحي والاستثماري والاقتصادي.

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