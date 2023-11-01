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شراكة السلام والتنمية

شراكة السلام والتنمية
2 نوفمبر 2023 00:01

الإمارات والأردن تنطلقان من رؤى مشتركة لترسيخ السلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، في الدعوة إلى وقف التصعيد بقطاع غزة، وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى دوامة عنف جديدة، وإيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام؛ وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، خلال مباحثاتهما في أبوظبي، في إطار تنسيق جهود البلدين الشقيقين المكثفة لوقف الحرب على غزة.
التنمية المستدامة، مرتكز مهم آخر في مباحثات الجانبين اللذين ينشدان الاستقرار والأمن للجميع، وتحقيق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً، ومواجهة التحديات العالمية عبر دعم فرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية، كما تجسد المباحثات نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش، والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب، وتعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة.
العلاقات الأخوية بين الإمارات والأردن في تطور دائم، من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات؛ حيث شهدت الزيارة تبادل البلدين مذكرات تفاهم بقيمة ستة مليارات دولار في إطار توسيع آفاق التعاون، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية كبرى في الشراكة التنموية الطموحة بين البلدين، ويعكس خصوصية العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي.

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