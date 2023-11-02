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علم وحدتنا

علم وحدتنا
3 نوفمبر 2023 00:01

شعب الإمارات يقف اليوم مجتمعاً أمام العَلَم، مستذكراً المؤسسين الأوائل الذين وحدوا كلمتنا وصنعوا مسيرتنا ورسموا مستقبلنا، ومؤكداً فخره واعتزازه برؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات نموذجاً في التنمية، ومنارة للإنسانية والتسامح والأخوة الإنسانية، وحفرت اسمها بين الدول المتقدمة بسعيها الدائم لإحلال الاستقرار والسلام، وبمعانقتها الفضاء وبتصدرها مؤشرات التنافسية العالمية.
نستذكر اليوم، ونحن نحتفي براية اتحادنا، مسيرة وحدوية تجاوزت كل التحديات، وحولتها إلى فرص بالتلاحم بين قيادة لم تعرف المستحيل وشعب ذي إرادة وطموح، لتكون الإمارات في المقدمة، وأحد أفضل النماذج العالمية في الرقي الحضاري والإنساني، وصاحبة أكبر الإنجازات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، ومحور إرساء التعاون والتكاتف الدولي لإيجاد حلول للتحديات المشتركة.
عَلَمنا رمز عزتنا ومجدنا ووحدتنا، تجتمع قلوبنا حوله اليوم، مقدمين أسمى وأصدق معاني الوفاء والولاء للوطن الحبيب ولقيادته الرشيدة، ومؤكدين العهد والوعد بأن يبقى شامخاً وقوياً، ومذكرين الأجيال الحالية والقادمة بيوم التفاف الآباء المؤسسين على قلب رجل واحد، وتحت راية واحدة، لإطلاق نهضة وطن ملهمة للبشرية.

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