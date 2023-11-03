الراية الغالية

علم الإمارات رمزٌ لتجربة وحدوية وراية تحكي قصة وطن تمكّن بتوجيهات قيادته الرشيدة، وجهود حكومته، وسواعد أبنائه وإخلاصهم وتكاتفهم، من بناء نموذج تنموي استثنائي، وإرساء منظومة اقتصادية قوية ومتنوعة ومستدامة، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق أفضل مستويات المعيشة، والارتقاء بمنظومة العلم والثقافة والمعرفة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

القيادة الرشيدة حرصت في «يوم العلم»، كما تحرص في مختلف المناسبات الوطنية، على الاحتفاء بأبنائها وإنجازاتهم، حيث رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، علم الدولة في قصر الحصن، بحضور رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي شكلت مهمته محطة في مسيرة التطوير والتنمية الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

كلنا ملتفون حول العلم، معتزّون بقيادتنا الحكيمة، فخورون برؤية الإمارات وثوابتها وجهودها التنموية وقيمها الإنسانية الراسخة، طامحون إلى خمسين عاماً جديدة من التقدم والتطور وتعزيز مكتسباتنا، ماضون بقوة وثبات نحو المستقبل من خلال بناء شراكات مستدامة مع الدول، والتعاون لإيجاد حلول للتحديات العالمية، ونشر قيم التسامح والتعايش، وإحلال الأمن والاستقرار والسلام.