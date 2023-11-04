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آفاق للتهدئة

آفاق للتهدئة
5 نوفمبر 2023 00:15

الإمارات في قلب جهود عربية ودولية تبذل من أجل الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في ظل التصعيد المتواصل للتطرف والتوتر والعنف في المنطقة، وما نتج عنه من تدهور في الأوضاع الإنسانية التي تتطلب التكاتف لتعزيز الاستجابة لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة، وتأمين تدفق آمن ومستدام وبوتيرة متسارعة للمساعدات الإغاثية والطبية.
 وضمن التحركات الإماراتية الفاعلة في هذا الإطار، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في اجتماع تنسيقي مع وزراء خارجية عرب، واجتماع مشترك لهم مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، من أجل إيجاد آفاق للتهدئة، وتخفيف حدة التوترات، بما يسهم في منع اتساع دائرة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.
 اتّساق إماراتي مع الموقف العربي الداعي لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات، والتحذير من العقاب الجماعي، والتهجير والمطالبة بخفض التصعيد في غزة، انطلاقاً من نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وانعكاساً لدبلوماسية الإمارات القائمة على تعزيز فرص إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، وتأكيداً على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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فلسطين
إسرائيل
عبدالله بن زايد
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