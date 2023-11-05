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مواقف أصيلة

مواقف أصيلة
6 نوفمبر 2023 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يأمر ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، في مبادرة مكملة لتحركات الإمارات الهادفة إلى احتواء الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها على المنطقة إثر استمرار التصعيد، كما تجسد المبادرة أولويات الدولة في تكثيف الجهود للعمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة.
مبادرة إنسانية جديدة من صاحب السمو رئيس الدولة تعبر عن نهج الإمارات الثابت والمستمر في التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، بتوفير الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الصحية لهم، عبر التعاون مع الشركاء لتعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الأزمة الراهنة.
«الفارس الشهم 3»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بفتح باب التطوع للأطباء ولمتطوعي المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية، إضافة إلى جهود إماراتية إنسانية مكثفة منذ بداية الأزمة، تجسد مواقف الدولة الأصيلة ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف، بالتزامن مع دعواتها الدائمة دولياً لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممر إنساني آمن ومستدام.

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محمد بن زايد
فلسطين
غزة
عملية الفارس الشهم 2
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