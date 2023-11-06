«شراع 43» يرتفع في دبي السبت

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل، سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي.

وتعود القوارب لترفع أشرعتها البيضاء من جديد وترسم لوحة جميلة من ماضي الإباء والأجداد في شواطئ دبي يوم السبت المقبل، بعد النجاح الكبير واللافت الذي صاحب سباق الجولة الأولى من بطولة دبي قبل أكثر من أسبوعين.

وبدأت اللجنة المنظمة التجهيز والتحضير للسباق الكبير والمرتقب، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وأيضاً بإخطار المتسابقين وإعلان فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالنادي.

وتتابع اللجنة المنظمة لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً عن كثب كافة التقارير الواردة من المركز الوطني للإرصاد حول النشرة البحرية وحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة يوم السباق، من أجل إقامة السباق المرتقب في أفضل الظروف وإنجاح التظاهرة.

وكان سباق الجولة الأولى قد شهد مشاركة كبيرة وأسفرت النتائج عن فوز القارب داحس 63 بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي بالمركز الأول، وحصول القارب الشقي 96 بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري على المركز الثاني، فيما نال طاقم القارب سهم 170 بقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي المركز الثالث.