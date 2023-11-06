مسيرة مستمرة

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، ليبدأ مهامه الدستورية سلطةً مساندةً ومرشدةً وداعمةً للحكومة، وناقلةً لتطلعات شعب الاتحاد. ويعمل المجلس على رفد المسيرة الوطنية بالأفكار والمقترحات التي تعزز مسيرتنا التنموية، وترسخ تجربتنا الوحدوية، وتحقق أهداف الخمسين.

المجلس الوطني يضطلع بدوره في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني من خلال التفاعل مع قضايا الوطن والمواطن؛ بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، واحة للاستقرار، ومنصة للاستثمار والاقتصاد والابتكار، ونموذجاً للتنمية المستدامة.

المجلس الوطني الاتحادي يبدأ أعماله لإقرار التشريعات التي تترجم رؤى القيادة الرشيدة، وتوجهات الحكومة، وتطلعات المواطنين لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، بعد النجاح الكبير بتنظيم الانتخابات وتحقيق مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع في هذا الاستحقاق الوطني، بما يعزز تجربة التمكين السياسي، ويسهم في تفعيل دور المجلس منبراً للتعبير عن آراء وطموحات المواطنين.