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شراكة إنسانية

شراكة إنسانية
11 نوفمبر 2023 00:01

الإمارات تستنفر جهودها، وشراكاتها مع المنظمات الإنسانية الدولية، للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الصحية للمدنيين المتضررين، إضافة إلى تأكيد أهمية السماح للعاملين في المجال الإنساني بالتنقل، وعلى نحو آمن، لمساعدة المحتاجين، وتوفير الرعاية المطلوبة. 
27 طائرة حتى الآن حملت تجهيزات المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الدولة، وضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في القطاع، كما تتواصل حملة «تراحُم من أجل غزة» بتجميع المساعدات والاحتياجات اللازمة للمدنيين المتضررين، في ظل ظروف إنسانية صعبة يمرون بها جراء الحرب الدائرة بغزة. 
المنظمات الإنسانية الدولية عبَّرت عن تقديرها لدور الإمارات في دعم جهود الدولة لاحتواء الأزمة الإنسانية في القطاع، وتداعياتها على المنطقة إثر استمرار التصعيد، حيث شكلت قاعدة رئيسية لانطلاق طائرات المساعدات الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات جهودها المكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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