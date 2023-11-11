قمة عربية إسلامية مشتركة في الرياض تؤكد أولوية الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية الناتجة عن الحرب التي تتطلب من الجميع احتواءها لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو توسيع الصراع واتساع دائرة العنف، مع ضرورة إنهاء إسرائيل حصارها، وإعادة خدمات الوقود والكهرباء والمياه، والسماح بدخول الإمدادات الصحية والغذائية لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع.

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاء ترؤس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد الدولة إلى القمة، ليؤكد دعم الإمارات لوقف فوري لإطلاق النار، ودفع الجهود الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة إليهم، وتمكين منظمات الإغاثة المعنية من القيام بدورها.

تحركات إماراتية فاعلة في مجلس الأمن استبقت مشاركة الدولة في قمة الرياض، للمطالبة بتفعيل كل الأدوات الممكنة للتهدئة وإنهاء التوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإماراتية لإغاثة المدنيين في غزة، وصولاً إلى هدف الدولة الأساسي في وقف إطلاق النار والعودة إلى مسار حل الدولتين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام.