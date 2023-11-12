«كوب 28».. قمة الأرض

17 يوماً على استضافة الإمارات قمة المناخ «كوب 28»، واحتضان العالم في مدينة «إكسبو دبي» للتوصل إلى إجراءات فعالة وحاسمة، والوصول لنتائج تحقق تطوراً جوهرياً في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وحماية الأرواح والمجتمعات عبر التخلي عن أساليب العمل التقليدية، والتركيز على توحيد الجهود، واحتواء الجميع، والعمل معاً، واعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي المتمثل بحماية الكوكب.

الإمارات عملت منذ شهور، لتكون قمة المناخ «كوب 28» متميزة تنظيماً ومشاركة ونتائج، من خلال القيام بحوارات ولقاءات وفعاليات في المنطقة والعالم، خلصت إلى إعداد خطة

تقوم على تطوير آليات التمويل المناخي، وتركيز جهود التكيف على البشر، وتحسين الحياة وسُبل العيش، وتحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل مؤتمر الأطراف.

مركز الاتحاد للأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام يواكب الحدث العالمي «كوب 28»، من خلال منصاته الرقمية وقنواته المرئية والمسموعة باللغتين العربية والإنجليزية، لإبراز جهود الإمارات الكبيرة لضمان انعقاد نسخة استثنائية من قمم المناخ، تحوي صانعي السياسات والنشطاء والمهندسين ورواد الأعمال وشرائح المجتمعات، لمواجهة التحدي المناخي بإجراءات جادة، وإطلاق نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة منخفضة الكربون وعالية النمو.