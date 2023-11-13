طيران مستدام

معرض دبي للطيران الذي انطلقت فعالياته برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرسخ ريادة الإمارات في مجال استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية، ويؤكد دورها المهم حاضراً مستقبلاً في تطوير الصناعات المختلفة، كما يجسد قدرتها على تحفيز الصناعة في قطاع الطيران عالمياً، إلى جانب جهدها في اكتشاف فرص شراكة جديدة تدعم مسيرة التطور والازدهار والتنمية المستدامة.

المعرض يبرز أيضاً أهمية الشركات الوطنية في مجال صناعات الطيران، من خلال اكتسابها سمعة وثقة عالميتين عبر الصفقات التي يتم إبرامها، كما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد الإماراتي وارتكازه إلى عناصر الابتكار والتكنولوجيا وحماية البيئة، حيث يقدم المعرض الحلول التي تساهم في دعم جهود الاستدامة بقطاع الطيران، لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

صفقات مليارية ضخمة أبرمت في المعرض الذي لعب دوراً كبيراً خلال السنوات الماضية في تمكين قطاع الطيران من تجاوز تحديات صعبة، كما ساهم في المشاركة الإيجابية والتعاون البنّاء في إيجاد حلول للتحديات العالمية في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، عبر اللقاء والحوار، في أكبر حدث عالمي متخصص في صناعة الطيران، وبما يخدم مستقبل القطاع على أسس مستدامة.