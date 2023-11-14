إعلام المناخ

الإعلام ووسائله وأدواته مرتكز رئيسي في تسليط الضوء على قضايا المناخ، والتنبيه لخطورة ظاهرة الاحتباس الحراري، إلى جانب دوره في بناء وعي مجتمعي عام يسهم في رفد الجهود الهادفة إلى احتواء تداعيات التغير المناخي، وتوفيره مساحة حوار واسعة لمختلف القطاعات وفئات المجتمع وأصحاب القرار لاقتراح إجراءات فعالة وحاسمة تحقق تطوراً جوهرياً في معالجة أزمة المناخ، وتوفر مستقبلاً مستداماً للجميع.

الكونغرس العالمي للإعلام، الذي افتتح تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شكل منصة تجمع قادة الإعلام والمبدعين والناشطين للبحث في دعم أهداف العمل المناخي العالمي، من خلال صناعة المحتوى وتطويره في مجال قضايا البيئة والاستدامة، في جهد يستبق استضافة الإمارات لقمة المناخ «كوب 28»، ويرفد الجهود الوطنية الهادفة إلى توحيد العمل الجماعي من أجل مستقبل الأرض والبشرية.

إعلامنا الوطني لعب دوراً مهماً في تعميم الممارسات والبرامج الداعمة للعمل المناخي، وقدم المعلومات والبيانات حول تغير المناخ، وآليات التصدي له، وأظهر أهمية المبادرات المحلية رسمياً وشعبياً في هذا الصدد؛ وهو يستنفر جهوده حالياً ليعكس مستوى التنظيم، وحجم المشاركة، واستثنائية أهداف «كوب 28» في تعزيز التعاون والعمل الجماعي وتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي العالمي، وضمان النمو المستدام للأجيال الحالية والقادمة.