نهيان بن زايد يتوج الفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2023، الذي أقيم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وتوج سموه الفائزات بالجائزة التي باتت عيداً للرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي، وجسدت منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لتعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية، في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ونورة الكعبي وزيرة دولة، ومحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من المسؤولين ونجوم الرياضة في العالم العربي، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

وتوّج سموه، نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بجائزة شخصية العام الرياضية، تقديراً لجهودها ومبادراتها لدعم وتشجيع رياضة المرأة، وتكريماً لإسهاماتها في استراتيجية تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة ومن ضمنها القطاع الرياضي.

كما توّج سموه، الأردنية جوليانا فؤاد بطلة التايكواندو العالمية بجائزة أفضل رياضية عربية، التي حققت إنجازاً عربياً غير مسبوق على مستوى الرياضة النسائية، بتصدرها التصنيف العالمي للتايكواندو في وزن 67 كيلو جراماً مطلع عام 2023، وحلولها في المركز الثاني بالتصنيف الأولمبي، لتصبح أول عربية تحتل المركز الأول عالمياً في لعبة التايكواندو، إضافة إلى إنجازها بعد أن حصلت على فضية بطولة العالم في أذربيجان.

كما توّج سموه، روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج بجائزة أفضل رياضية إماراتية لتألقها على الصعيدين الإقليمي والآسيوي وتحقيقها إنجاز فضية آسيا للشطرنج عام 2022.

وكرّم سموه، زعفرانة أحمد الحوسني، والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينغ، حمدة ومريم الحوسني، عن فئة أفضل أم رياضية، الجائزة التي استحدثتها اللجنة المنظمة في النسخة الحالية، تقديراً لدور الأمهات في مسيرة بناتهن الرياضية، ودعمهن وتحفيزهن على الإبداع.

وحصلت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على جائزة أفضل رياضية بارالمبية، تقديراً لإنجازاتها باعتبارها أسطورة الأثقال البارالمبية والمرأة الوحيدة على مستوى العالم التي حصدت 6 ميداليات أولمبية على التوالي، وتوجت بـ 8 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا المفتوحة الأخيرة.

وحصدت التونسية سناء المرداسي، مدربة منتخب الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية، الجائزة لفئة أفضل مدربة لقيادتها سيدات المنتخب لتحقيق العديد من الإنجازات على مستوى اللعبة.

وفي فئة أفضل إعلامية تُوجت بالجائزة المصرية أميرة جمال، تقديراً لنجاحاتها وتميزها في مجال الإعلام الرياضي وبخاصة دعم الرياضات النسائية، بينما حصل نادي الفجيرة للألعاب القتالية على جائزة أفضل فريق، حيث حقق لاعبو النادي ميداليات ذهبية وفضية خلال المشاركة في صفوف المنتخب الوطني في دورة الألعاب القتالية العالمية بالرياض، وفوزه بدرع التفوق العام 2023 من اتحاد المبارزة، وتتويجه بجائزة أفضل نادٍ عربي خلال مارس الماضي.

ونالت لاعبة منتخب الإمارات للجو جيتسو، مريم آل علي، جائزة أفضل رياضية ناشئة لتألقها وحصدها ميداليات عدة مع منتخب الجو جيتسو للناشئات والشابات، وتوجت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

وأحيت الحفل الفنانة أحلام التي شدت بأغنية بعنوان «بنات العُرب» من كلمات وأشعار شاعر الوطن علي الخوَار، حازت على إعجاب الحضور.

واختتم الحفل بتكريم خاص للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، للدعم الذي تقدمه للرياضة النسائية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودعمها في مجال الرياضة، ومتابعة وتوفير كل عوامل النجاح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تسلمتها بالنيابة عنها الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

نهيان بن زايد: جائزة فاطمة بنت مبارك تعزز المكتسبات والنجاحات لرياضة المرأة

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بنجاحات جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة في مسيرة الرياضة النسائية العربية.

وقال سموه: «وصلت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى عامها السابع، في ظل نجاحات مستمرة ومتزايدة لما تقدمه من دعم للرياضة النسائية العربية، والتحفيز على تحقيق الإنجازات، حيث تدعم جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة، والبناء على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية في هذا الإطار»

وأضاف سموه: «تعمل الجائزة المرموقة على تكريم المبدعات وصاحبات الإنجازات في الرياضة العربية، وتحفيز الجميع على التميز، للوصول إلى منصات التتويج، وهو دور عظيم من شأنه استمرار التطور والوصول إلى مستويات أعلى من عام إلى آخر، وكذلك تعزيز استراتيجية تمكين المرأة التي تدعمها دولة الإمارات بكل قوة للحفاظ على المكتسبات واستدامة الإنجازات».

وثمن سموه، دعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والذي من شأنه عزّز من مكانة الجائزة على مستوى الوطن العربي، وما حققته من سمعة طيبة لتكريم البطلات وصاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.

وقال سموه: «نفخر بالدور الهام الذي تلعبه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في تعزيز مسيرة تمكين المرأة، وسعداء بالتعاون الوثيق في مجلس أبوظبي الرياضي مع الأكاديمية، بما يسهم في المزيد من الشراكات الفاعلة التي تخدم وتوفر كل عوامل النجاح لرياضة المرأة».

وهنأ سموه الفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة واستحقاقهن للتكريم لما حققنه من إنجازات على صعيد المنافسات الرياضية، متمنياً لهن المزيد من التوفيق والتألق وبمزيد من الإصرار والطموح لتحقيق نجاحات متتالية في المحافل المحلية والعربية والإقليمية والدولية.



فاطمة بنت هزاع: الرؤية الملهمة لأم الإمارات حفزت المرأة على الإبداع الرياضي

أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة باتت عيداً للمرأة الرياضية الإماراتية والعربية، وأفضل تكريم للمبدعات ممن حققن إنجازات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية على مدار العام، وترجمة لجدارتهن باعتلاء منصات التتويج في ميادين التنافس، وحافزاً لهن لمضاعفة الجهود لمزيد من التألق في مختلف المنافسات الرياضية.

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على رعايتها الكريمة ودعمها السخي الذي أوصل الجائزة للمكانة المرموقة التي تتمتع بها في أوساط الرياضة النسائية المحلية والعربية، وجهودها الدؤوبة التي أسهمت في الارتقاء برياضة المرأة.

وقالت: «الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) حفزت المرأة على الإبداع الرياضي، ومنحتها الفرصة والحافز لإثبات وجودها وبلوغها أعلى مراتب التميز والنجاح».

وشددت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على أن الدعم والاهتمام المتواصل الذي توليه أم الإمارات لمسيرة الرياضة النسائية، أثمر عن منجزات هائلة ومهمة، ونجحت بفضله المرأة الإماراتية والعربية في أن تكون نموذجاً يعبر عن الطموح والعزيمة والإرادة، وبرهنت على قدراتها ومهاراتها لترسخ مكانتها الرياضية وصعود منصات التتويج في مختلف البطولات.

وأضافت: «نحتفل اليوم بالفائزين والفائزات في النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الجائزة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وتأتي ترجمة لاستراتيجية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الهادفة لتعزيز وتطوير المرأة وترسيخ مكانتها في القطاع الرياضي، لاسيما وأن الرياضة تحظى بمكانة هامة في حياة المرأة، ونفخر بأن الجائزة باتت الأهم على مستوى الوطن العربي ككل والتي تسلط الضوء على إنجازات المرأة في الرياضة، وتسعى لتحسين المشاركة وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلق بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضية، للارتقاء بها لأعلى المستويات».

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، مثمنة الشراكة الفاعلة مع المجلس برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ودعم الرؤية الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، والاهتمام بالرياضة النسائية، وإلهام الأجيال الواعدة من الفتيات والسيدات، ودعمهن لممارسة الأنشطة الرياضية واتباع أسلوب حياة مثالي، يعود على صحتهن بالطاقة الإيجابية، منوهة إلى أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية حريصة على تحقيق الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الرياضية محلياً ودولياً للاستفادة من برامج التطوير وخبرات التنمية.

كما وجهت الشكر والتقدير إلى لجنة التحكيم وأعضائها من نخبة الأسماء الرياضية العربية والعالمية، وإلى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين وداعمي الجائزة، مركز أبوظبي للصحة العامة، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، دولفين للطاقة، وقناة أبوظبي الرياضية، مشيدة بجميع اللجان العاملة والقائمين على الجائزة ودورهم الفاعل في دعم مسيرة النجاح.



أمنيات الهاجري: فاطمة بنت هزاع «أيقونة» التميز و«فخر الوطن»

أكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن تكريم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السابعة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة نادي أبوظبي والعين للسيدات، يمثل تقديراً لجهود «أيقونة التميز» و«فخر الوطن»، المستمرة، وحرصها على تمكين المرأة في المجال الرياضي، وتبني منظومة متكاملة للارتقاء بقدراتها في المجالات الرياضية المختلفة، وتنمية الجوانب الثقافية والأدبية والإبداعية.

وأوضحت: «فخورون بهذا التكريم المتميز من الجائزة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، وهي فارسة متميزة تمثل المرأة الإماراتية، بإبداعها ومبادراتها، وشخصيتها الملهمة، وحرصها على دعم المرأة في مختلف المجالات، وتوجيهاتها ومتابعتها الحثيثة، لتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الرياضة النسائية، من خلال تصميم برامج ومبادرات لها أثر كبير في بناء قدرات المرأة الإماراتية، وتطوير مهاراتها وتقديم الصورة المتميزة عن «بنت الإمارات» المتفوقة في شتى المجالات الرياضية».

وأثنت الدكتورة أمنيات الهاجري على فكرة الجائزة، وإرثها الكبير، وفلسفتها المبتكرة، لدعم تميز المرأة داخل الإمارات وعلى مستوى الوطن العربي، معربة عن أملها في رؤية المزيد من المتميزات في النسخة المقبلة، بتواجد الفائزات في كافة المجالات، بما يخدم تطور المرأة وتنمية قدراتها، وترسيخ دورها المحوري في إثراء المجتمع.



زعفرانة الحوسني: سعيدة بالجائزة

عبرت زعفرانة الحوسني الفائزة بجائزة الأم الرياضية عن سعادتها البالغة بالتكريم، مؤكدة أنها تعمل من أجل البنات اللاتي يمارسن الرياضة، لاسيما من أصحاب الهمم اللتي تصفهن ببناتها.

وأضافت: فخورة بالجائزة، وأشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي توفر كافة سبل الدعم لبنت الإمارات من أجل التميز والتحليق في عالم الرياضة النسائية.

ووجهت الشكر إلى أكاديمية فاطمة بنت مبارك برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، على ما تقدمه من عمل وإنجاز لمصلحة الرياضة النسائية وبنت الإمارات، مؤكدة أن تنظيم الجائزة للعام السابع على التوالي، وحضور عدد كبير من البطلات، من مختلف أنحاء الوطن العربي، يؤكد قيمتها ومكانتها التي أصبحت راسخة في عقول الجميع.



العواني: احتفالية رائعة بالمرأة العربية

وجه عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على ما تقدمه سموها من دعم سخي لرياضة المرأة الإماراتية بشكل خاص، والمرأة العربية بشكل عام، مؤكداً أن حفل توزيع الجوائز أصبح عيداً رياضياً لكل بنات العرب، مشيراً إلى أن الحضور الكبير يؤكد مكانة الجائزة في قلب كل بنت عربية تمارس الرياضة بمختلف ألعابها.

ووجه الشكر إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، على توفير كافة متطلبات النجاح، وما تقدمه الأكاديمية من مجهودات في سبيل تطوير الرياضة النسائية في الإمارات، ومختلف أنحاء الوطن العربي.

وعبر العواني عن فخره بالجوائز المستحدثة، على رأسها جائزة الأم الرياضية التي تكرس دور الأم، ودور الأسرة في بناء البطولات، وصعودهن على منصات التتويج، كما عبر عن سعادته بحصول نورة السويدي على جائزة شخصية العام الرياضية، مشيداً بالدور الذي تقوم به على الدوام في سبيل تطوير الرياضة النسائية بمختلف ألعابها.