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صناعة الطيران

صناعة الطيران
16 نوفمبر 2023 00:15

صفقات مليارية ضخمة في معرض دبي للطيران، تجسد المكانة المهمة للمعرض في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران، وتبرز دور الإمارات المؤثر عالمياً في صناعة الطيران، كما يرسخ جهود الدولة المبذولة في معالجة التحديات الدولية، وفي مقدمتها ملف الاستدامة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الطيران، من خلال تقديم أحدث الحلول، والمنتجات والخدمات المتعلقة بتقنيات الطيران المستقبلية.
 صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد خلال زيارته المعرض أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم المجالات الحيوية المحفزة والداعمة لنمو العديد من القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة وازدهارها في الإمارات، حيث حققت الشركات الوطنية حضوراً عالمياً في تنمية وتطوير هذه الصناعة، من خلال تبني أحدث الابتكارات والحلول المستدامة التي تدعم الجهود العالمية لحماية المناخ، وتعزز مسيرة الدولة نحو الحياد الكربوني.
المعرض شكل، عبر سنوات، منصة عالمية للحوار حول أحدث الحلول، والمنتجات، والخدمات المتعلقة بصناعة الطيران، إلى جانب دعمه لبناء الشراكات لاستكشاف الفرص والتحديات في هذا القطاع والعمل على تجاوزها، انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة في مواصلة إسهامات الدولة الإيجابية على الصعيد الدولي، ضمن مختلف المجالات، بما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

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