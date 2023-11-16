مذكرة تعاون بين «أبوظبي للأوراق المالية» و«بورصة نيويورك»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة نيويورك، وهي جزء من بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (ICE)، أمس عن توقيع الطرفين مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من الأنشطة الرئيسة، بما في ذلك الإدراج المزدوج للشركات في كلا السوقين الماليين.

وسيقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك أيضاً باستكشاف الفرص المتاحة لتطوير صناديق الاستثمار المتداولة ومنتجات البيانات والمؤشرات، بالإضافة إلى التعاون في المبادرات المتعلقة بالاستدامة.

وتأتي هذه المذكرة في أعقاب الإعلان الأسبوع الماضي عن قيام السوق باختيار شبكة «آيس» العالمية لتزويد المستثمرين المؤسسيين العالميين بإمكانية الوصول المباشر إلى بيانات السوق وإدخال الأوامر.. كما تؤكد مذكرة التفاهم أيضاً التزام بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج الأوسع تجاه المنطقة، بما في ذلك تعاونها مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة في عام 2021.

ووقع الاتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك اليوم جون تاتل، نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك ورئيس معهد بورصة نيويورك، وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقام تاتل، برفقة مارغريت نيش، رئيس شبكة «آيس» العالمية، بزيارة أبوظبي وقرع جرس افتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية، احتفالاً بتوقيع مذكرة التفاهم، وأيضاً إضافة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى شبكة «آيس» العالمية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: التعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك يعزز التواصل بين المصدرين والمستثمرين من خلال تسهيل سهولة الإدراج المزدوج، مما يوفر للشركات رؤية أكبر وإمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين، مع تقديم الفرصة للمستثمرين للمشاركة في قصص نمو الشركات من مناطق جغرافية متنوعة، ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تعزيز تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والعالميين، بما في ذلك الأدوات الاستثمارية المبتكرة والمؤشرات، إضافة إلى العمل معاً على المشاريع التي تتعلق بالاستدامة.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل مرحلة رئيسية في رحلة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي مزدهر، وتمكين الإدراج المزدوج، وتعزيز الاتصال، وفتح الباب أمام عصر جديد من النمو والإمكانات غير المحدودة.

من جانبه قال جون تاتل، نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك ورئيس معهد بورصة نيويورك: يسر بورصة نيويورك أن توقع مذكرة التفاهم هذه مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تجمع بين مؤسستين عالميتين ديناميكيتين لدفع الابتكار والنمو في أسواقنا.. تمثل الاتفاقية مبادرة جديدة ومثيرة لبورصة نيويورك، تعتمد على استثمارات بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج في المنطقة، وتسمح لنا باستكشاف الإدراجات المزدوجة، وغيرها من المنتجات الجديدة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التي تصب في مصلحة شركاتنا المدرجة ومستثمرينا.

وتم تطوير مذكرة التفاهم لدعم عمليات الإدراج عبر الحدود في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك، سعياً إلى تزويد قاعدة المستثمرين القوية في كل من المنطقتين بإمكانية الوصول إلى هذه الأوراق المالية، وللمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.