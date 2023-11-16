حمدان بن مبارك يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اتحاد الكرة

دبي (الاتحاد)



ترأس معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد، الذي عُقد اليوم في استاد آل مكتوم بنادي النصر قبل مباراة منتخبنا الوطني مع نيبال، وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على الجدول، أبرزها الاطلاع على لوائح جميع المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة لجميع الفئات العمرية من الفريق الأول إلى البراعم، وتوصيات لجنة المسابقات في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماع مقترحاً تنظيمياً للفرق الخاصة المشاركة في مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، كما تم الاطلاع والموافقة على توصيات لجنة الحكام المتعلقة بترقية عدد من الحكام من درجة إلى أخرى، ونتائج اختبارات الحكام المشاركين في الدورات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه قراراً يعفي بموجبه أندية مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة من الغرامات الإدارية والتنظيمية، على أن لا يشمل هذا القرار الغرامات المترتبة على العقوبات الانضباطية.