السبت 18 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حمدان بن مبارك يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اتحاد الكرة

حمدان بن مبارك يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اتحاد الكرة
16 نوفمبر 2023 22:31

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فيتوريا يستبعد حامد وعاشور والشحات لأسباب انضباطية
بيريتسو يستقيل من تدريب تشيلي


ترأس معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الكرة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد، الذي عُقد اليوم في استاد آل مكتوم بنادي النصر قبل مباراة منتخبنا الوطني مع نيبال، وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على الجدول، أبرزها الاطلاع على لوائح جميع المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة لجميع الفئات العمرية من الفريق الأول إلى البراعم، وتوصيات لجنة المسابقات في هذا الشأن.
واستعرض الاجتماع مقترحاً تنظيمياً للفرق الخاصة المشاركة في مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، كما تم الاطلاع والموافقة على توصيات لجنة الحكام المتعلقة بترقية عدد من الحكام من درجة إلى أخرى، ونتائج اختبارات الحكام المشاركين في الدورات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.
واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه قراراً يعفي بموجبه أندية مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة من الغرامات الإدارية والتنظيمية، على أن لا يشمل هذا القرار الغرامات المترتبة على العقوبات الانضباطية.

حمدان بن مبارك
اتحاد الكرة
كرة الإمارات
تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس آسيا
آخر الأخبار
من فعاليات انطلاق مهرجان الشيخ زايد
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. انطلاق فعاليات مهرجان الشيخ زايد
اليوم 23:55
ممثل السودان يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي
الأخبار العالمية
السودان يبلغ الأمم المتحدة قراراً جديداً بشأن بعثتها في الخرطوم
اليوم 23:24
الشرطة البريطانية تفتش مسرح الجريمة
الترفيه
اتهام طفلين بقتل شاب في بريطانيا
اليوم 23:07
أطفال سودانيون في طابور للحصول على الغذاء
الأخبار العالمية
تحذير من تأثر مئات آلاف الأطفال السودانيين اللاجئين
اليوم 23:00
أردوغان وشولتس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
الأخبار العالمية
أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©