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طاقة مستدامة

طاقة مستدامة
18 نوفمبر 2023 00:01

محطة براكة الرابعة تنضم إلى 3 محطات أخرى للطاقة النووية السلمية ضمن مشروع وطني، يأتي في إطار استراتيجية الإمارات لتنويع مصادر الطاقة، وبناء اقتصاد مستدام، عبر تأمين 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود الحكومة لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050، والاستمرار في بناء مسيرتنا التنموية المتفردة وريادتنا في المنطقة والعالم.
الإمارات برؤية القيادة الرشيدة، نموذج لدول العالم في بناء مفاعل نووي سلمي، خلال مدد زمنية قياسية، واتباع أفضل المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي، من خلال نهج واضح يقوم على ترسيخ مفهوم الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر توفير كهرباء موثوق بها وصديقة للبيئة على نحو آمن، وتطوير مجالات صناعية جديدة، ودعم اقتصاد الدولة المتنامي بالتوازي مع الحفاظ على المناخ.
الإعلان عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة لمحطة براكة للطاقة النووية، يستبق انعقاد قمة المناخ «كوب 28» في الإمارات نهاية الشهر الحالي، بما يحفز مجال إنتاج الطاقة النظيفة التي تعتبر هدفاً من أهداف هذه القمة، ويجسد دعم رئاسة المؤتمر وخططها لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكِّن من تحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.

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