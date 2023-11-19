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كوالياريلا يعتزل في «الأربعين»

كوالياريلا يعتزل في «الأربعين»
19 نوفمبر 2023 17:30


روما (د ب أ)

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أعلن الأسطورة الإيطالي فابيو كوالياريلا اعتزال كرة القدم في سن الأربعين. وسجل كوالياريلا 182 هدفاً خلال 556 مباراة، في الدوري الإيطالي مع سامبدوريا وأودينيزي ونابولي وتورينو ويوفنتوس، كما لعب في صفوف فيورنتينا وشيتي وأسكولي.
وأحرز كوالياريلا 235 هدفاً خلال مسيرته الكروية على مستوى الأندية، بجانب ثمانية أهداف خلال 29 مباراة مع المنتخب الإيطالي.
وانتهى عقد كوالياريلا مع فيورنتينا في يونيو الماضي قبل أن يعلن اعتزاله، وقال المهاجم الإيطالي المخضرم لشبكة «سكاي سبورتس»: «أنا مجبر على التوقف عن اللعب، أنا لاعب حر الآن، لكن حالتي البدنية ليست مقبولة على الإطلاق للعودة إلى الملعب، الآن لدي وقت لتفهم المسار الذي أسلكه».
وسجل كوالياريلا 30 هدفاً خلال 102 مباراة مع يوفنتوس، وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.
وحصل كوالياريلا على لقب أفضل هدف في الدوري الإيطالي مرتين في عامي 2009 و2019، كما انضم للتشكيل المثالي للدوري الإيطالي في موسم 2018 -2019، واعتاد كوالياريلا ارتداء القميص رقم 27، تكريماً لصديقه وزميله في قطاعات الناشئين، نيكولو جالي الذي كان يرتدي نفس الرقم، قبل وفاته في حادث سير عام 2001 في سن السابعة عشرة. 

إيطاليا
كوالياريلا
سامبدوريا
أودينيزي
نابولي
تورينو
يوفنتوس
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