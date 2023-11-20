«عرب أفريقيا» يواصلون التألق في تصفيات «مونديال 2026»



القاهرة (أ ف ب)

عاد منتخب الجزائر بفوز صعب من أرض مضيفه الموزمبيقي 2-صفر، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة الى نهائيات كاس العام 2026 في الولايات المتحدة وكندا المكسيك، في حين حققت مصر فوزها الثاني في التصفيات، وكان على حساب مضيفتها سييراليون 2-صفر.

وانفرد «ثعالب الصحراء» بصدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، أمام غينيا بثلاث نقاط من مباراة واحدة، والتي تلتقي مع مضيفتها بوتسوانا، وتأتي موزمبيق ثالثة بثلاث نقاط أيضاً.

وأمام نحو أربعين ألف متفرج في ملعب «استاديو دي زيمبيتو» في مابوتو، قدم رجال المدرب جمال بلماضي أداءً هزيلاً في الشوط الأول، بالرغم من سيطرتهم على المجريات، واضطر بلماضي إلى إجراء تبديلين اضطرارين، بعد مرور ربع ساعة إثر إصابة إسلام سليماني وعيسى ماندي.

وتألق الحارس الجزائري أنطوني ماندريا أمام المرتدات السريعة لأصحاب الأرض، إذ أنقذ أربع فرص مؤاتية، ولا سيما أمام انفراد ستانلي رافيتو (32)، وكاد لاعب رين الفرنسي أمين جويري أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر.

ونشط الجزائريون في الشوط الثاني، ولا سيما بعد دخول هشام بوداوي في الهجوم، وأحكم «الخضر» سيطرتهم على اللقاء، وبعد فرص عدة افتتح فارس الشعيبي التسجيل بمتابعته كرة مرتدة من القائم، إثر انفراد وتسديدة قوية من «البديل» محمد أمين عمورة (69).

وعزز «البديل» الآخر رامز زروقي الذي حلّ بدلاً من القائد سفيان فيجولي، النتيجة بعد خمس دقائق من مشاركته مستثمراً تمريرة متقنة من عمورة (80).

وعزز منتخب «الفراعنة» صدارته للمجموعة الأولى، بفوز ثمين على مضيفه سيراليون بهدفين على ملعب «صامويل دو مانيون» في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

ويدين «الفراعنة» بهذا الفوز للاعب طرابزون سبور التركي محمود حسن «تريزيجيه» بتسجيله هدفي اللقاء (18 و62) ليمنح منتخب بلاده فوزه الأول تاريخياً على حساب سيراليون بعد مواجهتين سابقتين في تصفيات أمم أفريقيا 2012 شهدت تعادلاً وخسارة للمصريين.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما ظل منتخب سيراليون بنقطة وحيدة تراجع بهم للمركز الخامس.

وسيطر المصريون على المجريات نسبياً برغم المناخ الحار والرطوبة العالية وأثرت أرض الملعب على مردود الضيوف، لكونهم غير معتادين على أرضية من النجيل الصناعي، وصنع المصريون فرصاً عدة، وافتتحوا التسجيل ثر هجمة منسقة بدأها جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي مررها إلى مصطفى محمد فهيأها خلفية للمندفع تريزيجيه، أطلقها قوية إلى يسار الحارس السيراليوني إبراهيم سيساي (17).

وتابع المنتخب المضيف اللقاء بعشرة لاعبين، إثر طرد تيريس فورنا للخشونة المتعمدة مع حمدي فتحي (39)، وبرغم النقص العددي هدد الفريق مرمى الفراعنة، وناب القائم عن الحارس المصري محمد الشناوي ليصد تسديدة سولاى كايكي إثر هجمة مرتدة (29)، وتألق الشناوي أمام تسديدة محمد بويا توراي المنفرد (42).

وعزز تريزيجيه تقدم «الفراعنة» محققاً الثنائية، بعدما تلقى تمريرة صلاح على حدود منطقة الجزاء فانفرد وسدد اصطدمت بالمدافع عبدول كابيا وسكنت الشباك (62)، وأبعد كابيا تسديدة من مصطفى محمد من على خط المرمى (78).

وأنقذ الشناوي مرماه من هدف تقليص النتيجة لأصحاب الأرض بتصديه لتسديدة البديل دانيال كانو، ارتدت للبديل الآخر امادو باكايوكو، سددها في جسد الشناوي وشتتها الدفاع، وواصل الشناوي التألق منقذاً مرماه مجدداً بإبعاد رأسية باكايوكو من تحت العارضة.

وحقق المنتخب السوداني فوزه الأول في منافسات المجموعة الثانية، وجاء على حساب ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1-صفر على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية المعتمد للمباريات البيتية لمنتخب «صقور الجديان».

ويدين المنتخب السوداني بفوزه الى المدافع الكونغولي الديمقراطي شارل بيكيل بتسجيله هدف اللقاء الوحيد بالخطأ في مرمى بلاده (79).

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة موقتاً، أمام السنغال التي تواجه توجو الثلاثاء المقبل.

وتابعت نيجيريا انطلاقتها المتعثرة وانتزعت تعادلاً شاقاً من أرض مضيفتها زيمبابوي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وهذا التعادل الثاني توالياً لمنتخب «النسور الممتازة»، بعد الأول مع ليسوتو بالنتيجة ذاتها. افتتح والتر موسونا التسجيل لأصحاب الأرض (25)، وأدرك مهاجم ليستر سيتي كيليشي إيهياناتشيو التعادل لنيجيريا (67).

وحققت الجابون انتصارها الثاني توالياً بتغلبها على مضيفتها بوروندي 2-1 ضمن المجموعة السادسة، وسجل للجابون جيم ألفينا (35) ودنيس بوانجا (83)، ولبوروندي آبدي بيجيرمانا (87).



