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شاكيرا تدفع ملايين الدولارات لتجنب محاكمة

شاكيرا تغادر قاعة المحكمة في برشلونة
20 نوفمبر 2023 16:47

توصلت نجمة موسيقى البوب الكولومبية شاكيرا، اليوم الاثنين، إلى تسوية مع ممثلي الادعاء العام لتفادي محاكمتها في مدينة برشلونة بتهمة عدم سداد ضرائب دخل في إسبانيا بقيمة 14.5 مليون يورو (15.7 مليون دولار أميركي) بين عامي 2012 و2014.
في إطار الاتفاق، وافقت شاكيرا على الاتهامات وعلى سداد غرامة تساوي 50 بالمئة من المبلغ المستحق، أي أكثر من 7.3 مليون يورو.
وقال القاضي، خلال أول جلسة استماع، إن المغنية وافقت أيضاً على سداد غرامة أخرى بقيمة 438 ألف يورو لتفادي عقوبة سجن مدتها ثلاث سنوات.
ووجه القاضي خوسيه مانويل ديل أمو سانتشيث سؤالاً هو: «هل تدركين الحقائق وتوافقين على العقوبات الجديدة التي طُلبت؟»، لتجيب شاكيرا «أجل».
وتعهدت المغنية في السابق بأنها ستكافح ما وصفتها بأنها اتهامات زائفة. ولشاكيرا أيضاً تحقيق معلق آخر مع السلطات الإسبانية بشأن التهرب الضريبي.
وسعى مكتب الادعاء العام إلى الحكم بسجنها ثماني سنوات واسترداد الضرائب التي يقول المكتب إنها مستحقة عليها.

 

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المصدر: وكالات
شاكيرا
محاكمة
تسوية
تهرب ضريبي
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