بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية تنطلق غداً



أبوظبي (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنظم الجمعية يوم الثلاثاء، بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي تنطلق في الساعة العاشرة صباحاً بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، بمشاركة 199 من الخيول العربية الأصيلة.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول للبطولة بفئة المهرات في عمر سنة، التي تم تقسيمها إلى قسمين «أ»، و«ب»، ثم فئة المهرات بعمر سنتين، و3 سنوات، تعقبها فئة الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات، ثم فئة الأفراس عمر7 سنوات وما فوق، تليها أشواط الخيول الذكور بفئة الأمهار عمر سنة بفئتيها «أ»، و«ب».

وتقام فعاليات اليوم الختامي للبطولة يوم الأربعاء، لفئة الأمهار بعمر سنتين، تعقبها فئة الأمهار عمر 3 سنوات، ثم الفحول عمر 4 إلى 6 سنوات، وتختتم المنافسات التأهيلية بفئة الفحول عمر 7 سنوات وما فوق.

ويتم التحكيم في البطولة من خلال 5 أنظمة أساسية موضوعية معتمدة في التقييم، تشمل الهوية العربية، والرأس والعنق، والجسم، والقوائم، والحركة، وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار عمر سنة، والمهرات والأمهار عمر 2 و3 سنوات، والأفراس والفحول، لإحراز لقب البطل الذهبي والفضي والبرونزي.