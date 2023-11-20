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مسكن ملائم

مسكن ملائم
21 نوفمبر 2023 00:15

توفير المسكن الملائم، مرتكز رئيس في رؤية القيادة الرشيدة لتأمين سبل استقرار المواطن وتعزيز رفاهيته، وتلبية احتياجاته وتطلعاته، لذلك جاء تنفيذ المشاريع الإسكانية المتتالية في أبوظبي، ليشكل إضافة نوعية إلى حزمة المشاريع السكنية التي نفذتها هيئة أبوظبي للإسكان منذ تأسيسها، إلى جانب المنافع السكنية الأخرى من قطع أراضٍ، وقروض، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 141 مليار درهم.
347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين، شيدت في منطقة الوثبة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودشنها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، ووفق أفضل مواصفات البناء ومعايير السلامة، وتراعي خصائص المجتمع والثقافة المحلية، وتضمن تحقيق الاستقرار والرفاه للأسر المواطنة.
المشروع الذي تصل تكلفته إلى 1.1 مليار درهم، يواكب خطط أبوظبي للتوسع والنهضة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ويؤكد حرصها على تطوير المجتمع والارتقاء به، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تعزز مكانة أبوظبي بين أفضل المدن في العالم.

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