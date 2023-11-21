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«كوبا أميركا» من أتلانتا إلى ميامي

«كوبا أميركا» من أتلانتا إلى ميامي
21 نوفمبر 2023 09:19

 
ميامي (أ ف ب)

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قال منظمون إن النسخة 48 من مسابقة «كوبا أميركا» لكرة القدم المقررة العام المقبل، بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية، تبدأ في أتلانتا وتنتهي في ميامي.
وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول» أن المباراة الافتتاحية المقررة في 20 يونيو تقام على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، على أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو على ملعب هارد روك في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا.
وسيكون الملعبان التابعان لرابطة كرة القدم الأميركية، وكلاهما استضاف مباراة السوبر بول، من بين الملاعب الأميركية للنسخة الخاصة من البطولة التي تجمع عادةً بين منتخبات أميركا الجنوبية، لكن تستضيفها الولايات المتحدة عام 2024.
ويتسع ملعب أتلانتا إلى 71 ألف متفرج، فيما تبلغ سعة ملعب ميامي 63 ألف متفرج.
وقال رئيس «كونميبول» أليخاندرو دومينغيس «نتوقع ملاعب مليئة بشغف القارة الأميركية بأكملها في حفل افتتاح ونهائي لكوبا أميركا لا تنسى»، ونتطلع إلى أفضل نسخة لكوبا أميركا في تاريخ كونميبول».

كوبا أميركا
أميركا
أتلانتا
ميامي
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