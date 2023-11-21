إنهاء الصراع

مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة «بريكس» بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تأتي في إطار تحركات الإمارات وسعيها الدؤوب لوقف فوري لإطلاق النار، وضرورة بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع قبل أن تتوسع دائرة العنف، والسعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أكد في كلمة، وجهها بهذه المناسبة، على مسؤولية المجتمع الدولي الكبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام، والعمل بشراكة على توفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية، خاصة أن الأزمة الحالية أثبتت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وأن غياب أفق الحل السياسي لن يخدم أي طرف، ولن يؤدي إلا إلى تجدد دوامة العنف.

الإمارات تعمل بشراكة إقليمية ودولية من أجل تفعيل كافة الأدوات الممكنة للتهدئة وإنهاء التوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات لإغاثة المدنيين في غزة، وصولاً إلى هدف الدولة الأساسي في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام، ولضمان أن يصبح الحوار والتعايش السلمي طريقاً للاستقرار في المنطقة.