«تحدي 2024» دون تغييرات كبيرة في النجوم!



أبوظبي (الاتحاد)



مع اقتراب اختتام بطولة «الفورمولا-1» لعام 2023، في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، يتطلع محبو رياضة سباق السيارات إلى استمرار المنافسات الشيّقة بين الفرق العشرة في موسم العام القادم، وذلك مع تأكيد التشكيلة النهائية للسائقين لعام 2024، قبيل انطلاق السباق الختامي في أبوظبي نهاية الأسبوع الحالي.

بعد الأداء الساحق الذي حقّقه ريد بُل ريسينج خلال الموسم الحالي الذي ضم 23 سباقاً حول العالم، يتطلع الفريق إلى مواصلة أدائه المذهل مع كل من بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن الذي يسعى لإضافة المزيد من الانتصارات إلى رصيده، وسيرجيو بيزيز الذي يهدف إلى المزيد من الثبات في أدائه الذي شهد تقلّبات عديدة على مدار موسمه الثالث مع الفريق.

أما بالنسبة لألفا تاوري، الفريق الشقيق لريد بُل ريسينج، فيحتفظ بتشكيلة سائقيه الحالية خلال الموسم القادم، وتضّم يوكي تسونودا ودانيال ريكاردو، بالإضافة إلى بقاء ليام لاوسون كسائق احتياطي للفريق، على الرغم من الأداء المميّز الذي قدمه خلال السباقات الخمسة التي حلّ فيها بديلاً عن ريكاردو، إلى جانب فوزه بلقب «أفضل مبتدئ للعام» في بطولة السوبر فورمولا اليابانية.

وفيما يتعلق بمكلارين، يحتفظ لاندو نوريس وأوسكار بياستري بمقعديهما في الفريق، وذلك بعد توقيعهما عقوداً متعددة السنوات مع مكلارين في وقت سابق من العام الحالي، إذ يتطلع السائقون إلى إنهاء موسم 2023 بتحقيق المركز الرابع لمكلارين في بطولة الصانعين. وفي الوقت نفسه، تمكّن أيضاً جورج راسل ولويس هاميلتون من تمديد عقديهما مع مرسيدس، ليضمنا مقعديهما مع الفريق حتى موسم 2025، مع تطلعهما إلى حصد المركز الثاني لمرسيدس في بطولة هذا العام.

ويصل لوجان سارجينت إلى أبوظبي باعتباره السائق الوحيد على شبكة انطلاق بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» الذي لم يحجز مقعده رسمياً للمشاركة في سباقات الموسم القادم، واجه السائق الأميركي بعض التحديات خلال الموسم مما وضع الشكوك حول مقعده في فريق ويليامز، ولكن مع الأداء المتميز الذي أبداه خلال السباقين الماضيين، أعلن جيمس فاولز مدير الفريق أن السائق الأميركي «22 عاماً» الرغبة بتمديد عقده مع فريق ويليامز لموسم إضافي، إلا أنه لم يلتزم بذلك رسمياً إلى الآن.

ومع اقترابنا من اختتام الموسم الحالي لبطولة «الفورمولا-1»، تستعد كافة الفِرق وسائقيها إلى تحسين أدائها قدر الإمكان بهدف كسر هيمنة فريق ريد بُل على المركز الأول، وتقديم موسم جديد يتّسم بالحماسية والتشويق لعشاق الرياضة الأولى في عالم سباقات السيارات حول العالم.