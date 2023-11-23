تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها في بداية تعاملات اليوم الخميس. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع في بداية تعاملات اليوم إلى أقل من 81 دولارا للبرميل، بعد جلسة تعاملات متقلبة أمس، انتهت بتراجع السعر بنحو 4 دولارات، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بنحو 76 دولارا للبرميل.. قرر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط تأجيل اجتماعه الدوري المقرر مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) القول إن الاجتماع الوزاري للتجمع سيعقد يوم 30 نوفمبر الحالي، دون الكشف عن سبب تأجيل الاجتماع.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 17 نوفمبر الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط الخام ارتفع ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 7ر8 مليون برميل إلى 1ر448 مليون برميل وبحلول الساعة الواحدة و28 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 2ر1% إلى 98ر80 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر1% إلى 28ر76 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل.