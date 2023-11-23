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تنافسية سوق العمل

تنافسية سوق العمل
24 نوفمبر 2023 00:01

تبوؤ الإمارات صدارة مؤشرات تنافسية عالمية في مجال العمل، جاء حصيلة جهود وطنية بُذلت على مدى سنوات، للارتقاء بجاذبية سوق العمل، من خلال التحديث المتواصل للمنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبناء بيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول، وصولاً إلى الهدف الأساس بترسيخ الدولة نموذجاً تنموياً رائداً عالمياً في مختلف المجالات. 
«جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، التي تحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مبادرة تأتي في سياق تلك الجهود الوطنية، لتعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل، إلى جانب حماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص. 
الجائزة تعكس موثوقية العلاقة بين القطاع العام، والقطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً في مسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم، وتحفيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل سياسات حريصة على تأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للالتحاق بقوة وكفاءة في مختلف القطاعات ذات الأولوية والداعمة لاقتصاد المستقبل.

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