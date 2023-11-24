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دعم المزارعين

دعم المزارعين
25 نوفمبر 2023 00:15

مبادرات متلاحقة للقيادة الرشيدة لدعم قطاع الزراعة الوطني، وتمكين أصحاب المزارع المواطنين، من خلال تخفيف الأعباء المالية عليهم، من التوسع في نشاطاتهم، وزيادة إنتاجية مزارعهم، ما يصب في تحقيق أهداف الدولة في توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، إلى جانب التشجيع على اتباع أنظمة زراعة مستدامة، لا سيما وأن القطاع الزراعي يشكل منطلقاً رئيساً للدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
توسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة ليشمل جميع أصحاب المزارع التي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعزز حضور المُزارع المواطن، وإنتاج المزارع بقوة في الأسواق المحلية، ويسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
مبادرة القيادة الرشيدة التي تلقاها أصحاب المزارع المواطنون بالفرح، تحقق التكامل مع مختلف القطاعات الإنتاجية، وتدعم العملية الاقتصادية برمتها، وتخدم نهج الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تحويل المزارع إلى  مشروعات إنتاجية واستثمارية ناجحة، تطبق الممارسات الزراعية الجيدة، وتتبع معايير جودة الإنتاج الزراعي، وتنتهج طرق الإدارة المستدامة للبيئة.

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