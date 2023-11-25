النصر يضيق الخناق على الهلال

الرياض (أ ف ب)



حسم التعادل موقعة الاتفاق ومضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما، في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم، والتي شهدت فوز النصر على الأخدود بثلاثية.

وتقدّم الاتفاق بهدف الهولندي جورجينو فاينالدوم «41»، قبل أن يردّ الاتحاد بهدف المغربي عبدالرزاق حمدالله «54».

ويُعتبر الهدف الذي سجله فاينالدوم الأول على الملعب الجديد لنادي الاتفاق، في المباراة الأولى للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تعاقد معه الاتحاد قبل أيام خلفاً للبرتغالي «المُقال» نونو إشبيريتو سانتو.

وبهذا التعادل، رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، فينا ارتقى الاتحاد إلى المركز الرابع مع 25 نقطة.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، وكاد الاتحاد أن يقص شريط الأهداف في وقت مبكر عندما انفرد الفرنسي كريم بنزيمة بالمرمى، وصوب كرة قوية ارتطمت بالدفاع وأخذت طريقها إلى الركنية، وأنقذ حارس الاتفاق البرازيلي باولو فيكتور مرماه من هدف محقق عندما تصدى لرأسية بنزيمة قبل أن تعود ويشتتها الدفاع.

وأهدر الاتفاق فرصة محققة للتسجيل عندما واجه فاينالدوم المرمى وصوب الكرة إلى جانب القائم، أتبعه حمدان الشمراني بتصويبة قوية أمسكها الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي على دفعتين.

وحرمت العارضة الاتفاق من هدف محقق أيضاً، عندما تصدت لرأسية الأسكتلندي جاك هيندري «(36»، ورد عليه الاتحاد بتصويبة قوية من البرازيلي إيجور كورنادو مرت إلى جوار القائم «38».

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، نجح أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل، عندما لعب الشمراني كرة رأسية تصدى لها جروهي وعادت لتجد فاينالدوم الذي صوبها قوية داخل المرمى «41».

وفي الشوط الثاني، ومن «هفوة» دفاعية أدرك الاتحاد التعادل، عندما خطف البرازيلي فابينيو الكرة ومررها لحمدالله الذي صوبها قوية في المقص الأيسر للحارس فيكتور «54».

وبحث الاتحاد عن هدف ثانٍ عندما صوب فيصل الغامدي كرة قوية اعتلت العارضة، قبل أن يفوّت الاتفاق فرصة مضاعفة النتيجة، عندما صوب الجامايكي ديماراي جراي كرة قوية اعتلت العارضة بقليل، وكرّر غراي محاولاته وأرسل قذيفة قوية مرت بمحاذاة القائم.

من جهة أخرى، حقّق النّصر فوزاً على ضيفه الأخدود بثلاثية سجّلها سامي النجعي (13) والبرتغالي كريستيانو رونالدو «77 و80».

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في الوصافة، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر الذي يلعب أمام الحزم «السبت»، بينما بقي الأخدود على رصيده السابق 10 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

واندفع النصر للهجوم منذ بداية الشوط الأول، بحثاً عن هدف مبكر، ومن هجمة منسّقة نجح النصر في التسجيل عندما استقبل النجعي كرة عرضية من الظهير الأيمن سلطان الغنام لعبها مباشرة داخل المرمى «13».

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته، وضاعف النتيجة عندما لعب البرازيلي أليكس تيليس كرة عرضية فشل الحارس في إبعادها لتجد رونالدو الذي هيئها لنفسه ولعبها قوية داخل المرمى «77»، قبل أن يضيف البرتغالي هدفه الثاني والثالث لفريقه عندما استغل خروج الحارس وأرسل الكرة ساقطة داخل المرمى «80».

في المقابل، واصل التعاون سلسلة نتائجه السلبية وسقط أمام ضيفه الرياض 1-2، وتقدّم التعاون بهدف البرازيلي جواو بيدرو «4»، ورد الرياض بهدفي صالح آل عباس «72» والمالي بيراما توريه «90+10 من ركلة جزاء»، ورفع الرياض رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بقي التعاون على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، اقتنص الطائي فوزاً صعباً عندما تغلب على ضيفه الرائد 4-3.

ورفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما بقي الرائد على نقاطه التسع في المركز ما قبل الأخير.