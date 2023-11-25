هدف رونالدو «تحفة فنية» من الأرض إلى السماء!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواصل النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو صناعة تاريخ جديد مع النصر في الدوري السعودي، ويسهم بصورة كبيرة في انتصارات الفريق، حيث يحتل وصافة الترتيب بعد الهلال، كما يتصدر«الدون» ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً في 13 مباراة منذ بداية الموسم.

وقاد رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية، فريقه إلى الفوز 3-صفر على الأخدود، في «الجولة 14» للدوري السعودي، وسجل هدفين «ثنائية» في أقل من 3 دقائق، في ربع الساعة الأخير من المباراة، وكان الهدف الثاني منهما، والذي أحرزه في الدقيقة 80، متميزاً حيث استقبل بصدره الكرة التي شتتها حارس الأخدود، ولعبها «لوب» ب «بطن القدم» في المرمى، قبل أن يعود الحارس، ووسط محاولات فاشلة من المدافعين، لمنعها من دخول المرمى، وسجل رونالدو هدفه الأول في الدقيقة 77.

ووصفت شبكة «كانال بلوس فوتبول» هدف رونالدو بأنه «تحفة فنية» رائعة انطلقت من «الأرض إلى السماء»، بينما رقصت جماهير النصر فرحة وبهجة لما يقدمه الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية ودوري الأبطال «الشامبيوليج».

وبهذين الهدفين، واصل رونالدو الذي يكمل 39 عاماً في 5 فبراير المقبل، صدارته لترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً، متقدماً على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال «10 أهداف»، بفارق 5 أهداف، بينما جاء في المركز الثالث 3 لاعبين، كريم بنزيمة «الاتحاد»، وأندرسون تاليسكا «النصر»، وبرنارد مينساه «الطائي».

وحصل رونالدو على لقب رجل المباراة، ولعب اللقاء بأكمله، رغم أنه تعرض لإصابة في ظهره خلال الشوط الأول، ولكنه تعافى منها سريعاً، وأكمله حتى نهايته، وبلغت نسبة دقة تمريراته 94%، كما حصل على تقييم 6. 8 من عشرة.

وانضم رونالدو إلى النصر في «شتاء 2023»، ومن وقتها سجل 29 هدفاً في 29 مباراة، وصنع 9 أهداف أخرى في 29 مباراة، وكان رائد غزو نجوم أوروبا للدوري السعودي، بعد تصريحاته الإيجابية الكثيرة عنه، وقوله إنه سيكون خلال 5 سنوات من أفضل دوريات العالم.