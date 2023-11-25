سعيد وهيثم بن صقر يتوجان أبطال دورة كلباء للألعاب الشاطئية



الشارقة (وام)

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، أبطال النسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية التي انطلقت في 16 نوفمبر الحالي، بمشاركة 2376 لاعباً ولاعبة، مثلوا أكثر من 54 فريقاً في الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى اللاعبين في الألعاب والفعاليات المصاحبة، مثل اليوجا وتحدي الحواجز، وضمت الدورة 7 رياضات رئيسية، حيث تم ختام الدورة بإقامة المباراة النهائية لكرة القدم، والتي انتهت بتتويج فريق اتحاد كلباء على حساب فريق العامرات العماني ليحافظ على اللقب للعام الثاني توالياً.

حضر اليوم الختامي اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة، ومحسن بن هاني البحراني رئيس نادي العامرات العماني، والمستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة، ونائب رئيس اللجنة، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالعزيز الحصان الشامسي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وعدد من ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية الرياضية والجهات والمؤسسات الحكومية والشركات والجهات الداعمة والراعية وجمهور غفير.



وشهد اليوم الأخير للدورة ختام منافسات عدد من الألعاب، حيث شارك 123 لاعباً في المصارعة، وتتويج 24 لاعباً من 8 فئات، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الأول، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، ونادي خورفكان ثالثاً.

وشارك 461 لاعباً في رياضة الجودو، وتم تتويج 21 لاعباً شاركوا في 7 فئات ونال الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول، واتحاد كلباء ثانيا والشارقة الرياضي ثالثاً.

وفي لعبة الكرة الطائرة تم تتويج فريق تايتن بطلاً لفئة الرجال، والوصيف فولي بول أمباير، والثالث جميرا، وللسيدات جاء فري بيروت بطلاً والوصيف جود ميكس والثالث الأصدقاء ولفئة 19 سنة البطل كلباء والذيد ثانياً والإبداع العلمي ثالثاً.

وشهد حفل الختام تكريم شركاء نجاح هذه النسخة من الاتحادات والأندية الرياضية والمؤسسات والجهات والشركات الداعمة والراعية.

ووجه عبدالملك جاني الشكر والتقدير، لسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على رعايته للدورة للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن هذه الرعاية كانت دعامة لتواصل النجاحات وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة، ولكل الذين ساهموا في تنظيم منافسات الدورة والفعاليات المصاحبة، مشيداً بتوجيهات ومتابعة عيسى هلال رئيس المجلس الرياضي ولأعضاء اللجنة المنظمة واللجان الفرعية.