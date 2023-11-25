نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»



نيوكاسل (رويترز)

أحرز ألكسندر إيساك هدفين سريعين في الشوط الثاني، إضافة إلى هدف أنتوني جوردون قبل النهاية، ليمنح نيوكاسل يونايتد الفوز 4-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي طُرد منه لاعب على ملعب سان جيمس بارك.

وافتتح إيساك، الذي غاب عن عدة مباريات خلال الشهر الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ، التسجيل في الدقيقة 13، لكن رحيم سترلينج أدرك التعادل لتشيلسي، بعدها بعشر دقائق، بتسديدة رائعة من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

ووضع قائد نيوكاسل جمال لاسيليس فريقه في المقدمة مرة أخرى بضربة رأس بعد مرور ساعة، وبعدها بدقيقة واحدة خدع جولينتون مواطنه البرازيلي تياجو سيلفا على حافة منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك ليجعل النتيجة 3-1.

وتبددت أي فرصة لتشيلسي في العودة في النتيجة عندما حصل رييس جيمس على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73 ليودع المباراة.

وأحرز أنتوني جوردون الهدف الرابع، بعدها بعشر دقائق، ليرتقي نيوكاسل إلى المركز السادس في الجدول برصيد 23 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 16 نقطة.